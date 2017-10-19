Yeşil Kuşak Projesi kapsamında değerlendirilecek olan alanda incelemede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Biz Devlet Su İşlerine bina yapmak kaydı ile ve onun karşılığında 50 dönümlük alana Devlet Su İşlerine yeni hizmet binasını yaptık. Buraya yaptığımız hizmet binasının önünü de Yeşil Kuşak kapsamı içinde bütüncül olarak 180 dönümlük alan içerisinde değerlendirmesini düşündük. Bu çerçeve içerisinde tabi şu anda eski hizmet binaları yıkılıyor. İleriki zamanda stadyum, daha sonra Sanat Okulu, yakın zamanda Atatürk Kız Lisesi ve Hürriyet Parkı’yla bütünleşebilecek 200 dönümlük bir alanın Yeşil Kuşak olması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Hakikaten bina yıkma ve yenisini yapma noktasında sanıyorum rekor bize geçmiştir diye düşünüyorum. Şu anda arkadaşlarımız yeni hizmet binasına yüzde 90 oranında göçmüş durumundalar. Hizmetlerini artık burada yürütüyorlar. Bu alan da park olacak ve herkese açık bir şekilde vatandaşımız buraya geldiğinde hem hizmet alımını yapacak, hem de bu 40 dönümlük alan içerisinde dinlenecek. Zamanını en güzel bir şekilde geçirecektir” şeklinde bilgiler verdi.

HABER MERKEZİ