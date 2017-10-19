19 Ekim 2017 Perşembe

DSİ eski hizmet binası yıkıldı

DSİ 92. Şube Müdürlüğü, Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya-Sivas karayolu Topsöğüt Mahallesi mevkiine yapılan yeni hizmet binasına taşındı. Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası alanında bulunan DSİ 92. Şube Müdürlüğünün eski hizmet binası ise yıkıldı.

19 Ekim 2017 Perşembe 10:50
DSİ eski hizmet binası yıkıldı

  Yeşil Kuşak Projesi kapsamında değerlendirilecek olan alanda incelemede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Biz Devlet Su İşlerine bina yapmak kaydı ile ve onun karşılığında 50 dönümlük alana Devlet Su İşlerine yeni hizmet binasını yaptık. Buraya yaptığımız hizmet binasının önünü de Yeşil Kuşak kapsamı içinde bütüncül olarak 180 dönümlük alan içerisinde değerlendirmesini düşündük. Bu çerçeve içerisinde tabi şu anda eski hizmet binaları yıkılıyor. İleriki zamanda stadyum, daha sonra Sanat Okulu, yakın zamanda Atatürk Kız Lisesi ve Hürriyet Parkı’yla bütünleşebilecek 200 dönümlük bir alanın Yeşil Kuşak olması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Hakikaten bina yıkma ve yenisini yapma noktasında sanıyorum rekor bize geçmiştir diye düşünüyorum. Şu anda arkadaşlarımız yeni hizmet binasına yüzde 90 oranında göçmüş durumundalar. Hizmetlerini artık burada yürütüyorlar. Bu alan da park olacak ve herkese açık bir şekilde vatandaşımız buraya geldiğinde hem hizmet alımını yapacak, hem de bu 40 dönümlük alan içerisinde dinlenecek. Zamanını en güzel bir şekilde geçirecektir” şeklinde bilgiler verdi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahDSİ 92. Şube Müdürlüğü

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