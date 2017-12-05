Sıcak aylarda bağışçılardan kan almakta zorluk çeken Kızılay, kış ayında da aynı zorluklarla karşılaşmak istemiyor. Kış aylarında bağışçılardan kan bağışında bulunmalarını isteyen Malatya Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Osman Özgül, önemli açıklamalarda bulundu.

2016 yılında 1 Aralık itibarıyla 54 bin 300 ünite kan bağışı aldıklarını ifade eden Dr. Özgül, 2017 yılı 1 Aralık itibariyle ise 57 bin 775 ünite kan bağışı aldıklarını kaydetti.

OTOBÜSÜMÜZ KAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Bu yıl yaklaşık 4 bin ünitelik bir artış olduğunu dile getiren Dr. Özgül, “Kan bağış miktarlarımız Malatya, Adıyaman ve Elazığ illerini kapsıyor. Malatya'da bu yıl şu ana kadar 27 bin 750, Adıyaman 14 in 737, Elazığ 15 bin 287 sizi ünite kan bağışı almış olduk. Malatya'daki hedefimiz Bu yıl 29 bin 500 ünitedir. Adıyaman’da 16 bin, Elazığ'da 16 bin 500 ünite hedefimiz vardı. Bu hedeflerimiz 12 aylık olarak tespit edilmiştir. Şu anda kalan kan bağışımız hedef için 4 bin 225 ünitedir. Bunlarla bölgemizin toplamda yüzde 92 kan ihtiyacını tarafımızdan karşılanıyor. Bu bizim için çok mutluluk verici bir durumdur. Hedefimiz de bu barem paralelinde gidiyor. Yıllık kan bağışına baktığımızda ilk 11 aylık dönemde hedefimizi yüzde 100 tutturmuş durumdayız. Herhangi bir eksiğimiz veya fazlamız söz konusu değil. Yine değerlendirme Yapacak olursak günde yaklaşık 5 ile 6 ekip Kan bağışı için çıkabiliyoruz. Havaların soğuması Dolayısıyla meydana ekiplerimizle bir azalma oldu. Özellikle Adıyaman'daki demokrasi meydanında ekibi havanın yağışlı olması sebebiyle kan bağışı azaldı. Malatya'da Soykan Parkı'ndaki çadırımızı artık geri çekmiş durumdayız. Fakat Elazığ'da kan bağış otobüsümüz kan almaya devam ediyor” diye konuştu.

BU NOKTALAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Özgül, “Malatya’mızın kan bağışının yaklaşık yüzde 70-80 civarında Soykan meydanından alıyoruz. Hem eski belediye emekliler Parkı dediğimiz alan, hem de Soykan Parkı'nda Malatya’nın yüzde 70, yüzde 80 kan bağışının sağlamış oluyor. Geriye kalan yüzde 30, yüzde 40’lık bölümünü ise ilçelerimizden almaya çalışıyoruz. Bu açıdan bu noktalar bizim için çok önemli. Havalar soğuk olduğunda yağmur ve yağış olduğunda bu meydanlarındaki vatandaş sayısı azalıyor insan sirkülasyonu azalıyor. İnsan sirkülasyonu azaldığında kan bağışı azalıyor kan bağışçılarımızdan alınan bağışlarla günlük hasta kan ihtiyacını karşılamakta zorlanıyoruz. Özellikle Aralık, Ocak, Şubat dönemlerinde bunu çok fazla yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

HEMOGLOBİN DEĞERİNE BAKIYORUZ

“Vatandaşlarımıza kış aylarında Bu dönemlerde vatandaşlarımız kan bağışında bulursam üşür müyüm kansız kalırsam evde üşür müyüm gibi kaygıları oluyor” diyen Dr. Özgül, şunları kaydetti:

“İnanın kan bağışında bulunan kişinin üşümesi söz konusu değil. Çünkü biliyorsunuz ki biz kan bağışından önce mutlaka ve mutlaka kişinin Hemoglobin değeri ne bakıyoruz. Eğer hemoglobin değeri normal ise kan bağışını kabul ediyoruz. Onun için vatandaşlarımızın bağışlayacakları 1 ünite kan ile kanım kalmadı veya üşümeleri gibi bir durum söz konusu değildir. Yaklaşık sistemde kan bağışında bulunan kişi kan dolaşımını 13 de birini bağışlamış oluyor. Yaklaşık olarak mı 13 de biri kısım kişide herhangi bir Reaksiyon meydana getirmiyor. Reaksiyon da birlikte üşümeler yanmalar veya kilo artışı ve kilo kaybı gibi durumlarda meydana getirmiyor. Bu şekilde vatandaşlarımız yazında kışında düzenli bir şekilde kan bağışında bulunabilirler. Bunun için de biz diyoruz ki kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır diyoruz. Bu dönemde kış oldu diye ameliyatlar durmuş değil. Nakiller durmuş değil. Doğumlar durmuş değil şu an yeni doğan bir bebekte transfüzyon dediğimiz veya karaciğer nakil hastaları şu anda kan ve kan ürünlerine ihtiyaç duyuyorlar. Gebe annelerimiz veya doğum esnasında kan ihtiyacı oluyor. Kalp bypass ameliyatlarında ciddi bir şekilde kan kullanımı söz konusu oluyor. Bunları değerlendirdiğimizde kan ürünlerini sürekli kullanımı söz konusudur. Vatandaşlarımızı özellikle bu dönemde kış aylarında daha duyarlı olmaya davet ediyorum.”

MUTLU SARIGÜL