OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük’ün katılımcılara sunum yaptığı toplantıda, OSKİ’nin idari yapısı ve işleyişiyle ilgili konulara yer verilirken, diğer su idarelerinin uygulamaları ve görüşleri alınarak kurumsal eşgüdüm konusunda paylaşımlarda bulunuldu. Özellikle bilgi işlem departmanlarında gelişen teknoloji ile uygulanabilecek yeni sistemlerle ilgili fikir alışverişi yapılarak programlar üzerinde bilgiler paylaşıldı.

KONUŞACAK ÇOK KONU VAR

Türkiye’ye birliktelik ve koordinasyon sağlama konusunda örnek olduklarını ifade eden OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük, “Su ve kanalizasyon idareleri, özellikle Karadeniz Bölgesi gibi dağınık ve dağlık bir bölgede en yoğun çalışan kurumlardan biri. Bu vesileyle tartışacak, konuşacak ve bilgi paylaşımı sağlayacak birçok konumuz var” dedi.

Yapılan her koordinasyon toplantısının fayda sağladığına vurgu yapan Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Recep Köksal, “Bu toplantılarda önemli konuları Genel Müdür ve üst düzey yöneticilerimiz ile paylaşarak kendi kurumlarımızda eksik kalan yönlerimizi tespit ediyoruz” diye konuştu.

KRONİKLEŞMİŞ SORUNLAR

Kronikleşmiş birtakım sorunların hangi uygulamalar ile çözüme kavuşturulacağına dair fikir ve öneri havuzunun bu toplantılar vesilesiyle oluştuğunu ifade eden Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, “Toplantılardan sürekli değişen teknolojik uygulamalar, kanunların yorumlanması ve malzemelerin alım ve yöntemi ile uygulamaları gibi birçok konuda faydalanmaktayız” şeklinde konuştu.

FİKİR VE ÖNERİLERLE AŞABİLİRİZ

Su ve kanalizasyon idarelerinin bir araya gelerek istişare toplantısı yapması ve ortak bir koordinasyon sağlanmasının önemine vurgu yapan Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Hem ülkemiz hem de bölgelerimiz için faydalı ve verimli geçen bu toplantılarda her idarenin farklı uygulamalarını öğreniyor ve bilgileniyoruz. Yaşamış olduğumuz sorunları bu tip toplantılarda ortaya çıkan fikir ve öneriler ile aşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) idari hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük, Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Recep Köksal, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Genel Müdür Yardımcıları ve ilgili Daire Başkanları katıldı.

İHA