Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde Bowling Adasında gerçekleştirilen şenliğe Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkan vekili Battal Kanbay, Şube Müdürü Abdulkadir Ertuğrul, Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, Malatya Down Sendromlular Derneği yöneticileri, şenliğe katkı sunan firma temsilcileri ve aileler katıldı. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte, çocuklar doyasıya eğlendi. Düzenlenen turnuvada ise dereceye giren Down sendromlu çocuklara ise madalya ve hediye verildi. Malatya Down Sendromlular Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Nursel Varlı, böyle bir şenliğin düzenlenmesindeki amacın Down sendromlu çocukların yaşama daha sıkı tutunması olduğunu söyledi. Sessiz Adımlar Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Karaca ise Malatya’da son dönemlerde özel çocuklara yönelik duyarlılığın arttığına dikkat çekerek, düzenlenen şenliğe şuana kadar hiçbir etkinliğe katılmayan 10 Down sendromlu çocuğun da katıldığını söyledi.

İHA