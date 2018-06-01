Dövizdeki oyunu bozduk

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) tarafından Malatya’da düzenlenen ‘Doğu Anadolu İftarı’ programına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleşen programda iftar sonrası bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, ülkenin zor süreçlerden geçtiğini belirterek, “Gezi olaylarıyla başlayıp 17-25 Aralık ve 6-7 Ekim olaylarına kadar ülkemiz zor süreçlerden geçti. Bunların en zorlusu ise 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimi oldu” dedi.

SİVİL DİRENİŞLE BERTARAF EDİLDİ

Darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sivil bir direnişle bertaraf edildiğini dile getiren Tüfenkci, “Milli iradenin arkasında durduktan sonra, Türkiye yeni bir yola girmesi gerektiği noktasında gerek MHP Liderinin, gerekse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı'yla bir yola girdik. Türkiye daha güçlü yarınlara bakabilmek adına yeni bir dönemece girdi” şeklinde konuştu.

24 Haziran’da güçlü bir hükümet ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye'yi şaha kaldıracaklarını ifade eden Tüfenkci, ülke üzerinde oynanan oyunların bozulabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlü bir şekilde oluşması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin 2002'den itibaren ihracatını 5 kat arttırdığını dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Baktığımız zaman 2017 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğiyle 1 milyon 347 bin insanımıza iş, aş bulmuş 7,4 gibi büyüme oranını yakalamış bir Türkiye, Afrin ve Fırat Kalkanı operasyonuyla sınırlarında oluşturulmaya çalıştırılan terör koridorunu bozabilmiş bir Türkiye elbette ki birilerini düşmanlıklarını, şimşeklerini üzerine çekmekten geri kalmadı. Finansal araçlarla Türkiye'yi sıkıştırma operasyonları, özellikle seçimler yaklaştıkça artarak devam etti. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki aldığımız tedbirlerle dövizdeki bu oyunu bozuyoruz. Allah nasip ederse 24 Haziran'dan sonra hem enflasyon hem de faizler noktasında çok önemli adımları atmış olacağız. Önemli olan insanımıza iş aş bulmak, üretimi arttırmak. Bu noktada bizim en büyük teminatımız 16 yıldır ülkemize yaptıklarımızdır."

BU SÜRECİ KAZASIZ BELASIZ ATLATACAĞINI İNANIYORUM

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ise son zamanlarda iş dünyası içerisinde birtakım olumsuz hava estirilmeye çalışıldığını ifade ederek, “15 Temmuz’dan itibaren başlarsak birçok sıkıntılarla iş dünyasına problem çıkarmaya çalıştılar. Ve son zamanlarda da büyüyen, gelişen Türkiye’nin önünü bu tarz girişimlerle kesemediklerini gördüler. İşte ekonomik, döviz ve faizlerle alakalı ayar vermeye çalıştılar. Biz bunlara 24 Haziran’a kadar dayanacağımızı ve memleketin bu süreci kazasız belasız atlatacağını inanıyorum” diye konuştu.

Programın sonunda ise TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ve Malatya Şube Başkanı Murat Gümüş tarafından, Bakan Tüfenkci’ye hediye takdim edildi.

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