DÖVİZ KAPISI KAPANIYOR!

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin başını çektiği kuru meyve ihracatı 2017 yılında 493 bin 62 ton karşılığı 1 milyar 281 milyon dolar oldu. Öte yandan Türkiye kuru kayısı ihracatından 266 milyon 924 bin dolar döviz elde etti. Böylece kayısı; kuru incir, badem ve Antep fıstığı ihracatından daha fazla döviz girdisi sağladı.

DÖVİZ GİRDİSİ DÜŞTÜ

Diğer taraftan, Malatya’da 2013 yılında toplam 117 bin 861 ton kuru kayısı ihracatı yapılarak, bu ihracattan toplam 315 milyon 263 bin 534 dolar gelir elde edilmişti. 2014 yılında sağlanan döviz girdisi hakkında net bir bilgi edinilemezken, aynı yıl yaşanan zirai dondan dolayı ciddi bir verimsizlik yaşandığı öğrenildi.

Kuru kayısı ihracatı 2015/2016 sezonunda, miktar bazında 76 bin 548 ton kuru kayısı ihraç ederek 322 milyon 86 bin dolar olmuştu. 2016/2017 sezonunda ise 86 bin 255 ton ürün karşılığında 273 milyon 421 bin dolarlık ihracat yapıldığı bilgisi verilmişti. Son verilen rakamlar ise bahsi geçen rakamlardan daha düşük oldu. Yani bu yıl kayısının döviz girdisi aslında düştü.

GELİRLER SIKIŞIP KALDI

Kuru meyve ihracatının son yıllarda 1,3–1,4 milyar dolar bandında sıkışıp kaldığını söyleyen Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz ise, 2023 yılı için 3 milyar dolar ihracat hedefleri olduğunu, bu hedefe ulaşmak için geçtiğimiz yıllarda Japonya, Çin ve Güney Kore’ye yönelik yürüttükleri tanıtım faaliyetlerine bundan sonraki süreçte kurulan Türkiye Tanıtım Grubu faaliyetleri kapsamında devam edeceklerini kaydetti.

SAĞLIKLI GIDAYA YÖNELİŞ



Dünya genelinde tüketici bilincindeki artışa paralel olarak sağlıklı gıdaya yöneliş olduğunu anlatan Öz, sağlıklı oluşları nedeniyle dünya genelinde kuru meyvelere ilgi ve talepte artış olduğunu, ülkemizde de kuru meyve tüketiminin artması için çalışma yürüteceklerini kaydetti. Şekerin insan sağlığına zararlarının her geçen gün detaylarıyla ortaya konulduğunun altını çizen Öz, “Üzüm, incir ve kayısı gibi doğal ürünlerde en büyük üretim bizde bu ürünleri gelecek nesillere aktarma, tüketim alışkanlığını oluşturma ve arttırma zorunluluğumuz var. Şekerin en sağlıklı alternatifi meyveler. Bu ürünleri gıda değil, sağlık kaynağı olarak görmeliyiz, iç ve dış tüketimi arttırmalıyız. Çocukların küçük yaşta sağlıklı ürünlerle tanışması için çalışmalar yapacağız” diye konuştu.



Öz ayrıca, sektör olarak kuru meyvelerin AB ve diğer dünya ülkelere ihracatında ortaya çıkabilen teknik engellerin ve sorumların aşılması amacıyla FRUCOM başta olmak üzere, uluslarararası ticaret örgütleri ile işbirliği yapmaya devam ederek oluşturulan projelere destek vermeye devam edeceklerini de belirtti.



ÜZÜM, İNCİR VE KAYISI KOMİTELERİ KURULDU

Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Birol Celep ise, sektörün ana ihraç ürünleri olan çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatında yaşanan sorunların çözümü için komisyonlar oluşturduklarını, bu komisyonların üzüm üretim merkezi Manisa, incir üretim merkezi Aydın ve İzmir, kayısı üretim merkezi Malatya’da üreticiler ve sektörün diğer paydaşları ile bir araya gelip sektörün sorunlarının çözümü için el birliği yapıp çalışacağını ve kaliteli ürün üretimi için eğitim çalışmaları yapacağını belirtti.



KURU MEYVE İHRACATI 500 BİN TONA YAKLAŞTI

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin başını çektiği kuru meyve ihracatı 2017 yılında 493 bin 62 ton karşılığı 1 milyar 281 milyon dolar oldu. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 408 milyon 201 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Türkiye kuru kayısı ihracatından 266 milyon 924 bin dolar döviz elde etti. Kuru incir ihracatı 253 milyon 15 bin dolar olarak kayıtlara geçerken, badem ihracatı 89 milyon dolar, Antep fıstığı ihracatı 72 milyon dolar oldu.

TÜRKAN YILDIZ-HABER MERKEZİ