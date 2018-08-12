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Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları devam ediyor!

Malatyalı ünlü fikir ve gönül adamı Fethi Gemuhluoğlu’nun “dostluk” felsefesinden yola çıkarak düzenlenecek Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları festivalin resmi internet sitesi “www.dostlukfilmfestivali.com”den alınmaya devam ediyor.

Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları devam ediyor!

Malatyalı ünlü fikir ve gönül adamı Fethi Gemuhluoğlu’nun “dostluk” felsefesinden yola çıkarak düzenlenecek Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları festivalin resmi internet sitesi “www.dostlukfilmfestivali.com”den alınmaya devam ediyor.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:07
Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları devam ediyor!

14-15- 16 Aralık 2018 tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleri ile düzenlenecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları festivalin resmi internet sitesi “www.dostlukfilmfestivali.com”den alınmaya devam ediyor.

“Dünyanın tüm yönetmenlerini kalemiyle dostluk yazmaya ya da klavyeye dostluk için basmaya, kameranın vizöründen dostluk için bakmaya çağırıyoruz” diyen Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen, festivalin manevi mimarı Fethi Gemuhluoğlu’nun söylediği gibi “Bütün dostluklar söylenmelidir” diyerek, dostluğu görüntünün diliyle yeniden inşa etmeye aday tüm kısa filmleri festivale davet ettiklerinin altını çiziyor.

İNSANLIĞIN MİRASI…

Fethi Gemuhluoğlu’nu ve onun penceresinden ‘Dostluk tefekkürünü’ yeniden okuma, bunun üzerine düşünme, hayatımızdaki yansımalarını çoğaltma ve onun pratik düşüncesi üzerinden farklı yöntem ve ortamlar geliştirme amacıyla Fethi Gemuhluoğlu’nun vefatının 41.yılı münasebetiyle Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nin ilkini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını dile getiren Festival Direktörü Faysal Soysal, senaryoya taşınmış fikirlerin, estetik ve sanatsal bir formu olan kısa filmler sayesinde “Dostluk” meselesini zamanların ötesine taşımak ve uluslararası boyutta da bütün insanlığın mirası haline getirmeyi amaçladıklarını dile getiriyor.

53 ÜLKEDEN 328 BAŞVURU!

Ulusal ve uluslararası platformlarda büyük ilgi gören festivale dünyanın dört bir yanından başvuruların da gelmeye devam ettiğini dile getiren Festival Direktörü Faysal Soysal, Türkiye’den 78, Hindistan ve İran’ dan 36, Amerika’dan 26, Brezilya ve İspanya’dan 15, Fransa’dan 14, Rusya’ dan 9, Mısır, Arjantin, Almanya, İtalya, Meksika ve Ukrayna’dan 5’er, Suriye, Azerbeycan, Portekiz, Kore ve İngiltere’den 4’er, Nijerya, Yunanistan ve Filipinler’den 3’er, Irak, Norveç, Litvanya, Romanya, Endonezya, Gürcistan, Hırvatistan, Bangladeş ve Tunus’dan 2’şer, Dominik, Macaristan, Avusturya, Belçika, Kanada, Kostarika, Cezayir, Kırgızistan, Lübnan, Hollanda, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Sırbistan, Slovenya, İsveç, İsviçre, Tayland, Estonya, Venezuela ve Gana’dan 1’er film “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’ne başvurduğunu ve başvuruların 15 Ekim’e kadar devam edeceğini belirtti.

FESTİVALDEN ÖDÜL YAĞMURU!

Fethi Gemuhluoğlu’nun “dostluk” felsefesinden yola çıkarak düzenlenecek “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali”, “Kısa Metraj Film Yarışması” ana yarışma kategorisinden oluşurken, yarışmada dereceye girecek filmlerden 1.’ye 40 bin TL, 2.’ye 20 bin TL, 3.’ye 12 bin TL ile bir kısa filme 15 bin TL değerinde Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Ödülü ve 3 filme 5 biner TL değerinde mansiyon ödülü verilecek. Başvurular ise 15 Ekim 2018 Pazartesi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
DostlukKısaFİLMBaşvuru
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