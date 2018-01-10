87 bin 381 caminin ibadet hizmeti verdiği Türkiye’de en çok sayıda camisi bulunan il 3 bin 356 camisiyle İstanbul oldu. TÜİK Din İstatistiklerine göre, en çok camiye sahip iller 15 il, İstanbul, Konya, Ankara, Samsun, Kastamonu, Antalya, Ordu, Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Erzurum olarak sıralandı.

MALATYA’DA 962 CAMİ BULUNUYOR

Türkiye illeri cami sayısı dağılımı sırayla şöyle:

İstanbul 3 bin 356, Konya 3 bin 161, Ankara 3 bin 33, Samsun 2 bin 698, Kastamonu 2 bin 621, Antalya 2 bin 207, Ordu 2 bin 83, Trabzon 2 bin 23, Diyarbakır 2 bin 11, Şanlıurfa bin 955, İzmir bin 885, Manisa bin 724, Bursa bin 723, Balıkesir bin 670, Erzurum bin 592, Giresun bin 572, Mersin bin 542, Zonguldak bin 497, Adana bin 433, Van bin 394, Kayseri bin 342,Sivas bin 339, Kahramanmaraş bin 323, Çorum bin 320, Sakarya bin 305, Bolu bin 255, Kütahya bin 218, Denizli bin 205, Kocaeli bin 195, Afyonkarahisar bin 171, Tokat bin 168, Aydın bin 139, Mardin bin 139, Sinop bin 125, Muğla bin 88, Rize bin 63, Hatay bin 58, Gaziantep bin 13, Elazığ 981, Yozgat 976, Malatya 962, Karabük 952, Ağrı 905, Çanakkale 823, Bartın 797, Eskişehir 781, Adıyaman 760, Çankırı 737, Isparta 733, Bitlis 711, Artvin 696, Düzce 679, Amasya 679, Batman 666, Siirt 646, Muş 599, Bingöl 598, Aksaray 596, Erzincan 576, Osmaniye 573, Uşak 553, Gümüşhane 540, Burdur 531, Tekirdağ 524, Şırnak 521, Kars 509, Karaman 502, Nevşehir 499, Kırşehir 495, Hakkari 477, Niğde 427, Bilecik 418, Edirne 402, Kırıkkale 362, Kırklareli 298, Ardahan 275, Bayburt 252, Iğdır 252, Kilis 217, Yalova 163 ve Tunceli 92.

BÖLGELER CAMİ SAYISI DAĞILIMI

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezi Sosyal Analizlerine göre, Türkiye’de en çok sayıda caminin bulunduğu bölge yine Karadeniz bölgesi oldu. Karadeniz bölgesini cami sayısı yüksekliği bakımından İç Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etti. 18 illi Karadeniz Bölgesinde il başına düşen cami sayısı bin 329, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 708 olarak hesaplandı.

BÖLGELERDE ÖNE ÇIKAN İLLER

Din İstatistikleri 2015’e göre, Bölgelerde en çok sayıda cami varlığına sahip olan iller Marmara Bölgesinde İstanbul 3 bin 356, Ege Bölgesinde İzmir bin 885, İç Anadolu Bölgesinde Konya 3 bin 161, Karadeniz Bölgesinde Samsun 2 bin 698, Akdeniz Bölgesinde Antalya 2 bin 207, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır2 bin 11, Doğu Anadolu Bölgesinde de Erzurum bin 592 olarak belirlendi.

EN AZ SAYIDA CAMİSİ BULUNAN İLLER

İstatistik sonuçlara göre, bölgesel ölçekte en az sayıda camisi bulunan iller ise Marmara Bölgesinde 163 camiyle Yalova, Ege Bölgesinde 553 camisiyle Uşak, İç Anadolu Bölgesinde 362 camisiyle Kırıkkale, Doğu Anadolu Bölgesinde 92 camisiyle Tunceli, Karadeniz Bölgesinde 540 camisiyle Gümüşhane, Akdeniz Bölgesinde 531 camiyle Burdur, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 217 camisiyle Kilis olarak tespit edildi.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİRLER İÇİNDE 14'NCÜ SIRADA

Türkiye’de ‘Büyükşehir’ statüsünde yer alan 30 ‘Büyükşehir’de 49 bin 564 cami yükselirken, Erzurum’un Büyükşehirler toplamında cami sayısı varlığı yüzde 3.21’e yükseldi

Erzurum nüfus bakımından kendisinden çok ileride bulunan illeri cami sayısı bakımından geride bırakarak 30 büyükşehir içinde 14’üncü sırayı aldı.

BÜYÜKŞEHİR ‘EN’LERİ

Büyükşehir statüsündeki 30 il içinde en çok sayıda camisi bulunan 5 büyükşehir İstanbul (3 bin 356), Konya (3 bin 161), Ankara (3 bin 33), Samsun (2 bin 698), Antalya (2 bin 207) oldu. Büyükşehirler içinde en az sayıda camisi bulunan 5 il ise Hatay (bin 58), Gaziantep (bin 13), Malatya (962), Eskişehir (781) ve Tekirdağ (524) olarak sıralandı. Bölücü örgütle etkin mücadele sonrasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi cami sayısında ciddi bir artış olurken, yıllık artış oranı bakımından Şanlıurfa ve Diyarbakır ilk sırayı aldı.

BÜYÜKŞEHİRLER CAMİ SAYISI DAĞILIMINDA MALATYA SONLARDA

Cami sayısı bakımından Türkiye’de 15’inci olan Erzurum, Büyükşehirler içinde ise 14’üncü sırada yer buldu. Büyükşehirler cami dağılımı İstanbul 3 bin 356, Konya 3 bin 161, Ankara 3 bin 33, Samsun 2 bin 698, Antalya 2 bin 207, Ordu 2 bin 83, Trabzon 2 bin 23, Diyarbakır 2 bin 11, Şanlıurfa bin 955, İzmir bin 885, Manisa bin 724, Bursa bin 723, Balıkesir bin 675, Erzurum bin 592, Mersin bin 542, Adana bin 433, Van bin 394, Kayseri bin 342, Kahramanmaraş bin 323, Sakarya bin 305, Denizli bin 205, Kocaeli bin 195, Aydın bin 139, Mardin bin 139, Muğla bin 88, Hatay bin 58, Gaziantep bin 13, Malatya 962, Eskişehir781 ve Tekirdağ 524 olarak kaydedildi.

HABER MERKEZİ