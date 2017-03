Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, parti binasında yapılan ve il yönetici ile üyelerinin de yer aldığı basın açıklamasında gündemi değerlendirdi. Referandum sürecinde olunduğunu hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ilk olarak hedefine TRT’yi aldı, sert bir dille eleştirdi.

SEÇİMİN GÜVENİLİRLİĞİ TARTIŞILIYOR

Televizyon kanallarında ‘evet ve hayır’ propagandalarına değinen Milletvekili Ağbaba, “Referandum süreci, adil bir şekilde gitmiyor. Her yapılan seçimde seçimin adilliği, seçimin güvenilirliği tartışılıyor. Şunu söylemek lazım. Seçiminin güvenilirliği, seçimin adilliği sadece sandıkta kullandığınız oyun doğru sayılmasıyla ilgili değil. Seçimin adil olması sadece sandık değil. Seçimin adil olmasını birçok yönden değerlendirmek lazım. Basında taraflar eşit bir şekilde yer alabiliyor mu? Eşit şekilde imkanlardan faydalanabiliyorlar mı? Bunları tartışmak lazım. Dün bir rakam açıklandı. Televizyondaki seçim haberleriyle ilgili rakamlardan bahsedildi. İnanılır gibi değil. Biz bunu görüyorduk. Günlerden beri de söylüyorduk ama televizyonda çıkma saatlerine baktığımız zaman tam bir kepazelik. Televizyonlarda yayınlanan ‘Hayır’ propagandası ‘Evet’in yirmisinde biri. 20 kez ‘evet’ söylenmiş, bir kez ‘hayır’ söylenmiş. Televizyonlarda ‘evet’ diyenler 30 bin dakika konuşmuşlar, ‘hayır’ diyenler sadece 2 bin 737 dakika konuşmuş. Hele bir kanal var ki, hepimizin vergisini verdiğimiz TRT, tam bir kepazelik. TRT resmen suç işliyor. Onlarla ilgili de suç duyurusunda bulanacağız” diye konuştu.

“VALİLER, KAYMAKAMLAR, ESNAF GEZİSİ YAPIYOR”

‘Hayır’ diyenlere baskı yapıldığını ileri süren Milletvekili Ağbaba, “Bir de yazılı medya var. Orası tam bir kepazelik. Havuz medyası, haram medyasına baktığımız zaman tamamen ‘evet’ sözcülerinin yer aldığı sözler söyleniyor, sadece onların söylemiş oldukları sözler yer bulabiliyor ve bir sürü iğrençlikler var. Her gün bu gazetelere onlarca dava açıyoruz. Her gün iftira, hakaret var. Ama bütün bunlara rağmen ‘hayır’ açıklanan anketlere göre açık ara önde. Onların korkuları bu. Bu seçim adil bir seçim değil. ‘Hayır’ diyenlere her türlü baskı yapılıyor. Malatya’da 1 Nisan’da yapılacak bir toplantıya, izin verilmiyor. Metin Fevzioğlu ve Levent Gültekin geliyor, Halk Eğitim Merkezi verilmiyor. Biz onlara her türlü desteği vereceğimizi belirtmek istiyoruz. ‘Hayır’ diyenlerin yolları kesiliyor. ‘Hayır’ diyenlerin toplantıları iptal ediliyor. ‘Hayır’ diyenler meydanlara indirilmiyorlar. Ama ‘evet’ bütün devlet mekanizmasıyla beraber çalışıyor. Valiler, kaymakamlar, esnaf gezisi yapıyor. Kurumlar, kurum amirleri bizzat çalışıyorlar. Sosyal medyayı inceliyoruz. Okul müdürleri zorla çocukları eğitime götürüyorlar. Ama buna rağmen ‘Hayır’ önde. Çünkü ‘evet’in haklı bir tarafı yok” şeklinde konuştu.

KİMİN CEBİNDEN YAZIYORSUNUZ?

“Devlet ‘evet’le ilgili bütün mekanizmasını kullanıyor” diyen Milletvekili Ağbaba, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz günlerde bir gazetede Malatya’yla ilgili durumu manşet yaptı. ‘evet’ yazılarının 2’inci Ordu’ya bağlı Beylerderesi’nin eski Şoför Okulu dediğimiz yerde yazılı olduğunu gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kışlasının önüne ‘evet’ yazıldı. Şimdi milletvekilleri ‘evet’ yazıyorlar. Belediye başkanları evet yazıyorlar. Buradan onlara çağrı yapıyorum. Kimin cebinden yazıyorsunuz? Ey, belediye başkanları bu paralar belediyenin cebinden mi çıkıyor, sizin cebinizden mi çıkıyor? Bunu Malatya’daki başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere açıklamaya davet ediyoruz. Söylemlerimizden rahatsız oluyorlar. ‘Hayır’ diyecek insanların verdiği vergiyle ‘evet’ propagandası yapıyorsunuz. Bu etik değil. Bu ahlaki, doğru değil. Şimdi benim ödediğim vergiyle ‘evet’ propagandası yapıyor. Yiğitsen cebinden yap. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ödenen vergilerle her yeri ‘evet’ afişleriyle donatıyor. Maalesef, bizim böyle bir imkanımız yok. Kendi üyelerimizden topladığımız paralarla birkaç afiş yaptırdık, onu da aynı gün kestiler. Bu nasıl tahammülsüzlük, bunu anlamak mümkün değil. Milli irade deniyor ama milli iradeye ulaşmamız engelleniyor. Milli iradeyle görüşmemiz engelleniyor. Ama her şeye rağmen bilin ki; bu kampanyada ne yaparlarsa yapsınlar valisinden kaymakamına, emniyetinden sağlığına kadar her türlü olanağı kullanıyorlar, her türlü iftirayı atıyorlar. Burada başarılı olamayacaklarını kendileri de görüyorlar. Fakir fukara kardeşlerimizi sömürmeye devam ediyorlar. Bizim kardeşlerimiz de maalesef bunları izliyor.”

‘HODRİ MEYDAN’ DİYORUZ

‘Hayır’ diyenlere ‘terörist’ dendiğini ifade eden Milletvekili Ağbaba, “Gazetecilerle ilgili açıklama yapılıyor. Gazetecilerin hepsine tacizci, tecavüzcü, terörist deniyor. Ben gazetecilerin birçoğunu tanıyorum. Bu bizi dünya demokrasisinde maalesef alt sıralara geriletiyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde 154 gazeteci tutuklu olmaz. Eğer bunlarla ilgili kanıtın varsa, ortaya koyman lazım. Örneğin; Murat Sabuncu’nun tacizle, tecavüzle ilgisi var mı? Bunlar sadece ve sadece yazdıklarından dolayı tutuklular. Türkiye’de mağduriyet üretilmeye çalışıldı, tutmadı. Avrupa’dan mağduriyet ithal edilmeye çalışıldı, o da tutmuyor. Şimdi ‘hayır’ diyenlere saldırıyorlar. Diyorlar ki, ‘hayır’ diyenler terörist.’ Biz ‘hodri meydan’ diyoruz. Buradaki AKP milletvekillerinin hepsine çağrıda bulunuyorum. İstedikleri televizyon kanalında tartışmaya hazırız. Biz ‘hayır’ın gerekçelerini anlatıyoruz. Onlar ne diyor, ‘hayır’ diyenler terörist.’ ‘Hayır’ diyenler suçlanıyor” diye konuştu.

BU MEMLEKET MESELESİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Referanduma kadar örgütümüzle dört bir koldan çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Ama herkes bilsin ki, bu mesela sadece bizim meselemiz değil. Sadece memleket meselesi. Bu herkesin meselesi. Ben burada AK Parti’yi sevenlerin de, Tayyip Erdoğan’ı sevenlerin de ‘hayır’ oyu vermeleri gerektiğini söylüyorum. Bu bir seçim değil. Bu bir referandum. Türkiye’nin yönetim şeklini belirleyecek bir referandum. Bu referandumda önümüzü göreceksek, yönünü bilmediğimiz trene binmek istemiyorsak bu referanduma ‘hayır’ demeliyiz. ‘Beşer, şaşar’ diyoruz. ‘Hayır’ çıkarsa, Türkiye’nin ne olacağı belli. Ama ‘evet’ çıkarsa, Türkiye’nin ne olacağı belli değil. Yanlış bir adam seçilirse, ne olacak? ‘Efendim seçimle gelen adamlar, diktatör mü olur?’ diyorlar. Bir adamı diktatör yapan, aldığı oy oranı değil. Bir adamı diktatör yapan, verilen yetkilerdir” ifadelerini kullandı.







MUTLU SARIGÜL