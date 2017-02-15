Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler de ilgili komisyonlara havale edildi.

KOMİSYONLARA YENİ ÜYE SEÇİMİ

Toplantıda, Çevre Komisyonu ile Hukuk Komisyonunda boşalan üyelikler için yeni üye seçimi gerçekleştirildi. Çevre Komisyonuna Mehmet Baysar, Hukuk Komisyonuna ise Mehmet Reşat Güzel seçildi.

ÜCRET ALINMAYACAK

Gündem maddeleri arasında yer alan; il sınırları içerisinde M plaka ile taşımacılık yapanların H plakaya geçmeleri halinde, dönüşüm ruhsat bedelinin alınmamasına karar verildi.

PARK VE SPOR KOMPLEKSİ

Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi’ne spor kompleksi ve eğitim tesisi; Yakınca Mahallesi’ne ise Spor alanı ile park ve yeşil alan yapılmasına ilişkin gündem maddeleri de Büyükşehir Meclisi tarafından kabul edildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ TESİSİ

Hekimhan ilçesi Yeşilkale Mahallesi ile Akçadağ İlçesi Çatyol Mahallesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı ile Enerji Depolama Alanı fonksiyonu verilmesine ilişkin gündem maddesi de İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda kabul edildi.

Hekimhan İlçesi Yağca Mahallesi’nde plansız alan üzerinde bulunan yaklaşık 4,5 hektarlık alanın ‘Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Alanı’ fonksiyonu verilmesine ilişkin gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart Ayı toplantısını, 8 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14.00’te yapmayı kararlaştırdı.

TAHİR ÖZÇELİK