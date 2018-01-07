Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü’nün Sarıkamış harekâtının 103’üncü yıldönümü dolayısıyla ortaklaşa düzenlediği ‘Donan Biz miyiz, Onlar mı?’ adlı tiyatro etkinliğinin yanı sıra şehitleri anma programı, Battalgazi Belediye Konferans Salonu’nda yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Erzurum ilinde yapılan belediye başkanları toplantısı nedeniyle katılamadığı programa, Battalgazi Belediye Başkan Vakili Zafer Kırçuval, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Mustafa Sayın, Latif Okyay, CHP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Bahattin Öner, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha, Battalgazi Halk Eğitim Müdürü Cemal Kurhan, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, ilk olarak Kur’anı Kerim tilaveti, ardından da saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

Programda daha sonra, Bir Sarıkamış Dramı, Kazım Doğan’ın yazdığı, Ömer İnce’nin yönettiği ve Esma Gözalıcı, Semra Bayazıt, Muhammed Kartal, Ahmet Kepenek, Mikail Kanbay, Şeyma Tercan, Burak Özata ve Nehirnaz Elmas’ın oynadığı ‘Donan Biz miyiz, Onlar mı?’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatroyu izleyenlerin yer yer gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi. Büyük beğeni ile izlenen tiyatro oyunu sonrası, oyuncular izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Tiyatro oyunu sonrasında İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, programa katılanlara Sarıkamış harekatı, önemi ve harekat esnasında yaşananlar ile ilgili bir sunum yaptı.

Program son olarak Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü Müzik ekibi tarafından müzik dinletisi ile sona erdi. Müzik dinletisinin ardından programda emeği geçenlere teşekkür plaketi ve katılım belgesi verildi.

HABER MERKEZİ