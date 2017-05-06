Domates fiyatlarındaki artış, tüketicilerin cebini yakadursun önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in de anlaşamadığı tek konu olan domatesin daha ne kadar tüketicilerin cebini yakmaya devam edeceği sorusu belirsizliğini koruyor. Domates fiyatlarının ne zaman düşeceğiyle ilgili BUSABAH’a konuşan Tüm Bostan Sebze meyve Komisyoncu ve Tüccarlar Federasyonu (TÜMESKOM) Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Malatya Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Celal Akbay, domates fiyatlarının düşmeye başladığını söyledi.

ZARAR GÖREN ÜRÜNLERİN EKİMİ YENİDEN YAPILDI

Hava şartlarının olumsuz geçmesinden dolayı domates fiyatlarının çok yükseldiğini ifade eden Başkan Akbay, şunları dile getirdi:

“Kış aylarında hava şartlarından dolayı, yani dondan, rüzgardan, yağmurlardan dolayı serada yetişen ürünler çok büyük oranda etkilendi. Zarar gören ürünlerin ekimi yeniden yapıldı. Arada bir boşluk oluştu ve bu boşluk nedeniyle de ürünün rekoltesinde büyük bir düşüş meydana geldi. Rusya’da da domates için ihracat talebinin gelmesi, yaz ayından dolayı havaların ısınması da domatesin fiyatında bir doping etkisi yarattı. Ama bundan 1 ay önce domates halde 50 kuruş ila 1 TL arasında değişiyordu. Ancak en büyük etki olan hava şartlarının verdiği sıkıntılardan dolayı domatesin fiyatı oldukça yükseldi. Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte çiftçilerimiz bağ, bahçe çalışmalarına başladı. Bu nedenle de domates tüketimi arttı. Ve bu da domates fiyatlarını tetikledi. Kısacası kış ayının etkisi, ihracat ve tüketim fazlalığından dolayı fiyatlar bu hale geldi.”

HALDE 3,5, DIŞARIDA 6 TL

Halde domates başta olmak üzere diğer sebze ve meyvelerin fiyatlarının düşük olduğunu söyleyen Başkan Akbay, vatandaşlara ve belediyelere de çağrıda bulundu. Halde fiyatların düşük, marketlerde yüksek olduğunu dile getiren Başkan Akbay, “Ancak bugünden itibaren domates fiyatları düşmeye başladı. Şu anda halde en kaliteli domates 3,5 TL’den satılıyor. Salkım domates dediğimiz domates çeşidi ise onun kilosu ise şimdilik 5 TL. Maalesef hem normal domates hem salkım domatesin kilosu marketlerde, perakendecilerde çok yüksek. Buradan domatesi 3,5 TL’den alınıyor, kendi yerlerinde 6 TL’den satılıyor. Bunun önlemini ise belediyelerin ve zabıtaların alması gerekiyor. Bugün bir domatesin haldeki fiyatı 3,5 TL, marketlerde ise 6 TL olması büyük bir sıkıntı. Domates düşüş sürecine geçti, bundan sonra artık yükselmez. Vatandaşlarımız halden rahatlıkla, ucuza meyve sebzeyi temin edebilirler. Hem burada domates başta olmak üzere diğer sebze ve meyvelerin kalitesini görüp, fiyatlarını öğrenip rahatlıkla alabilirler. Belediyeler de bu konuya bir el atsın. Halde düşük fiyat, dışarıda ise yüksek fiyat” şeklinde konuştu.







MUTLU SARIGÜL