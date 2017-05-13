Bundan kısa bir süre önce tezgahlarda kilosu 7-8 TL’ye satılan domates, şimdilerde tezgahların en ucuz sebzesi olmuş durumda. Kilo fiyatının daha da düşeceği tahmin edilen domates hakkında konuşan manav ve vatandaşlar, domatesin bu fiyatından şimdilik memnun olduklarını söylediler.

Havaların ısınmasıyla birlikte domates fiyatlarının Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Malatya’da da düştüğünü kaydeden Ersin Karabey isimli hal esnafı, domates üretiminin artığının altını çizdi.

DOMATESE RAĞBET ARTTI

Serada üretilen domatesin bundan dolayı pahalı olduğunu hatırlatan Karabey, yaz ayının gelmesiyle birlikte artık domates üretiminin tarlalara kaydığını belirtti. Karabey, “Geçen hafta 4,5 TL’yken bu gün domatesin kilosu 2 TL oldu. Önümüzdeki günlerde de domatesin kilo fiyatının daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Kilosu 1-1,5 TL civarında olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız domatesi artık rahatlıkla alabiliyorlar. Geçen haftalarda müşterilerimiz 2 kilo biber, 2 kilo patlıcan, 2 kilo salatalık alırken, bunların yanında sadece yarım kilo domates alabiliyorlardı. Bu hafta 2-3 kilo civarında alıyorlar. Domatese olan rağbet arttı. Çünkü domates evlerde olmazsa olmazı” diye konuştu.

EN PAHALI SEBZEMİZ LİMON

Domatesin ateşinin düşmesiyle birlikte limonda bir pahalanma olduğunu ifade eden Karabey, “Şu anda en pahalı sebzemiz limon. Limon fiyatları 2 günden bu yana artıyor. Biliyorsunuz artık kış ayı bitti, yaz ayına geçtik. Limon daldan çıkıp, yatağa girdiği için limonda 1 TL’lik bir artış var. Limonun kilosu 2,5 TL’ydi, şimdi ise 3,5-4 TL” diye konuştu.

İSTEDİĞİMİZ KİLODA ALIYORUZ

Domates fiyatlarının düşmesiyle birlikte tüketiciler de rahatlıkla domates aldıklarını dile getirdiler. Domatesin pahalanmasıyla birlikte istedikleri kiloda domates alamadıklarını belirten Türkan Öz isimli vatandaş, “Rahatlıkla domates alabiliyoruz. Pazarlarda ve halde domates fiyatları bayağı bir yükselmişti. 7 TL’ye alıyorduk kilosunu. Bu nedenle de kilolarca aldığımız domatesten kısmak zorunda kaldık ve neredeyse sayılı aldık. Şimdi ise istediğimiz kiloda alıyoruz. İleride domatesin kilosunun daha da düşeceğini söylüyorlar. Bu çok iyi olur. Domates hem kahvaltılığın hem de yemeklerin, salatanın vazgeçilmezi” diye konuştu.

İNŞALLAH DAHA DA DÜŞER

Domates fiyatlarının daha da düşmesi temennisinde bulunan Harun Tatar isimli vatandaş da, “Bahçe ve tarla işleri açıldı. Bizler bahçe ve tarlada çalışırken bile domates tüketiyoruz. Evlerimizde bulunması gereken bir sebze. Fiyatının cep yakması bizi domatesten biraz olsun uzaklaştırdı. Fiyatlarının düşmesiyle birlikte yine kilolarca alıyoruz. İnşallah daha da düşer” dedi.

MUTLU SARIGÜL