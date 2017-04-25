Son günlerde domatesin kilosunun fahiş derecede artması tüketicilerin eleştirilerine neden oluyor. Domates fiyatlarının artmasıyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Üyesi ve Malatya Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Emre, domates fiyatlarının yükselmesinin nedeninin Türkiye ile Rusya arasındaki krizin neden olduğunu söylentilerini değerlendirerek, iki ülkenin büyük ve birbirine muhtaç olduğunu belirtti.

TÜRKİYE, ELİNDEKİ İMKANI KULLANMIYOR

Rusya’yla olan ilişkilerin uçak krizinden sonra bir türlü düzelemediğini ifade eden Başkan Emre, “Uçak krizinden sonra Rusya’yla olan ilişkiler düzelmiyor. Ne yaparsak yapalım bu ilişkiler önceki seviyesine oturamadı. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak aslında dünyaya katkı sunan bir devletiz. Almanya’yı kalkındıran bizleriz. Rusya’yı birçok bölgede ekonomi ve siyasi olarak kalkındıran biziz. Ama bizim Rusya’dan aldığımız buğday, Rusya’ya sattığımız sebze ve meyveden çok çok fazla. Bizim Rusya’ya verdiğimiz araç, yan sanayi ürünü ondan aldığımız turistten çok çok fazla. Ama Türkiye Cumhuriyeti bunları kullanmıyor. Veya kullanmak istemiyor. Onlar ise ellerindeki imkanı her şekilde kullanıyorlar” şeklinde konuştu.

RUSYA’YA BİR ŞEY SATAMADIK

Krizden sonra Rusya’ya hiçbir şey satamadıklarını kaydeden Başkan Emre, “Uçak krizinden sonra biz Rusya’ya bir şey satamadık. Türkiye’de domates fiyatlarının yükselmesinin Rusya’ya hiçbir alakası yok. Domatesimiz çok kaliteli olduğu için Katar, diğer Arap ülkeleri, İsrail’e satıyoruz. Düşünün ki tohum denince, tarım denince İsrail akla geliyor ama İsrail şu anda gümrüksüz bir şekilde bizim domatesimizi alıyor. Ve kendi etiketini vurarak başka ülkelere satıyor. Domatese talep çok olduğu için fiyatları pahalandı. Bu düzelir. 10-15 güne kadar tarla domatesi çıkınca fiyat dengeleri yerine oturacak. Şu anda domatesin kilosu 6-8 TL arasında değişiyor” diye konuştu.











MUTLU SARIGÜL