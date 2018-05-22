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Dolu sadece kayısıyı değil hayalleri de vurdu

Malatya'da yağan dolu nedeniyle kayısı ağaçları zarar gördü. Akçadağ,  Battalgazi, Yeşilyurt, Kale ve Hekimhan ilçelerinde dolu yağışı kayısılara zarar verdi. Kayısıdaki bu zarar üreticinin hayallerini yıktı.

Dolu sadece kayısıyı değil hayalleri de vurdu

Malatya'da yağan dolu nedeniyle kayısı ağaçları zarar gördü. Akçadağ,  Battalgazi, Yeşilyurt, Kale ve Hekimhan ilçelerinde dolu yağışı kayısılara zarar verdi. Kayısıdaki bu zarar üreticinin hayallerini yıktı.

22 Mayıs 2018 Salı 10:02
Dolu sadece kayısıyı değil hayalleri de vurdu

Kayısı ağaçları büyük ölçüde zarar görürken, dolunun etkisiyle dallarından kopan kayısı çağlaları ağaç diplerine düştü.

AKÇADAĞ'DA HASAR CİDDİ

Ziraat Odası Başkanı Fevzi Çiçek akçadağ bölgesinde zararın ciddi olduğunu ifade etti.
Kayısı üreten vatandaşlardan Haydar Öztürk de zararlarının çok olduğu, devletin onlara el uzatması gerektiğini ifade etti. Öztürk, kayısıdan elden ettiği gelir ile oğlunu evlendirmek istediğini ancak, bu felaket yaşanınca hayatlarının gelir kapılarının zora girdiğini belirtti.

YETKİLİLER HASAR TESPİTİ YAPIYOR

Dolu yağışının ardından, Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğünce tespit çalışmalarının yapılacağı ve zararın rapor edileceği öğrenildi.

HASAR TESPİTİNDEN SONRA AÇIKLAMA YAPILACAK

Ayrıca Ziraat Odası Başkanı Fevzi Çiçek,dolu yağışı sonrası hasar ihbarları aldıklarını şu anda görevlilerin sahada hasar tespiti yaptığını, doludan en çok etkilenen ilçenin Akçadağ olduğunu belirterek, hasar tespit çalışmaları sonrası dolunun meydana getirdiği hasarla ilgili açıklama yapacaklarını ifade etti.

busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKayısıDoluHasar
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