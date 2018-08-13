“Dolarınız varsa, bozdurun”

Son günlerde dolar kurunun yükseltilerek Türki’ye karşı uygulanmak istenen ekonomik darbeye bir tepki de Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’den geldi. Yaptığı açıklamayla tepkisini dile getiren Başkan İnce, önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’ye 15 Temmuz’da tüfekle, tankla yapılamayan darbenin, şimdi ekonomiyle yapılmak istenildiğini ifade eden Başkan İnce, rahibin, papazın Amerika için bahane olduğunu, asıl amacın Türkiye ve Ortadoğu’yu dizayn etmek olduğunu söyledi.

TÜRKİYE SÖZ SAHİBİ BİR ÜLKE

Güçlü bir Türkiye’nin istenmediğini dile getiren İnce, “Suriye’de terörü yok etmek isteyen, ülkede terörü bitiren, sınır ötesinde başarılı operasyon yapan güçlü ve kararlı, Asya ülkeleriyle ticareti büyüten, geliştiren bir Türkiye istemiyorlar. İran’a ambargo uygulayan Amerika, Türkiye’nin bu ambargoyu desteklemesini istiyor. Komşularımızla ticaretimizi kimse engelleyemez. İran’ın, Suriye’nin ve komşularımızın dünya Müslüman ülkelerinin güçlü Türkiye’nin desteğine ihtiyaçları var. Çünkü Türkiye artık oyun kurucu bir ülke. Ekonomisiyle güçlü, söz sahibi ülke” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE DOLAR YÜKSELİNCE Mİ ÜRETMİYOR?

Bu ekonomik darbeyi Türkiye’nin kazanacağını belirten Başkan İnce, “Şimdi birileri çıkmış ‘Yok efendim Türkiye üretim yapmıyor, Türkiye hep dışarıya bağımlı, tüketim ülkesi’ diyor. Bunlar döviz şarlatanları. Bunlar Amerika’nın oyuncuları. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar üretiyordu da, bugün dolar yükselince mi üretmiyor? Bunlar hep oyun, hep slogan. Biz güçlü bir ülkeyiz. Biz bugüne kadar Amerika doları ile yaşamıyorduk. Amerika’ya boyun eğmeyeceğiz. Bir dolarlık vatan hainleri sevinmeyin! Çünkü vatanımıza ikinci defa yapılan ekonomik darbeyi, güçlü ve yeni Türkiye önleyecektir. Biz kazanacağız” diye konuştu.

“VATANIMIZA CANIMIZ KURBAN OLSUN”

Doları ve altını alanlara seslenen Başkan İnce, şunları kaydetti:

“Vatanımıza canımız kurban olsun. Devlet emretsin, bütün mal varlığımızı verelim. Çocuklarımıza devletimiz bakar, büyütür ama vatan olmazsa bizim gidecek yerimiz olmaz. Çanakkale’de nasıl kuru ekmekle, üzüm hoşafıyla savaş kazandıysak, bugün de kuru soğan, ekmekle hayatımızı devam ettiririz. Aç yaşarız ama Amerika ve uşaklarına boyun eğmeyiz. Her fırsatta küçük esnafı yok gibi gören zengin işadamları şimdi tam zamanı, dolarınızı bozdurun. Lafla sözle olmaz, icraat olmalı. Para sizde. Bugün vatana sahip çıkma günü. Altın, dolar, Euro’nuzu bozdurun ki bu millet sizi unutmasın. Biz devletimizin yanındayız. biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız. ne karar alınırsa başımız üzerine her daim hazırız. Biz şoför esnaflarının bugüne kadar zaten doları olmadı, bundan sonrada olmayacak. Tüm şoför esnaflarımızdan rica ediyorum, ülkemiz kurtuluş savaşında. Bu bir beka sorunudur. dolarınız varsa, bozdurun. Türk lirasına güvenin maddi zarar tekrar yerine gelir ancak vatan tekrar gelmez.”