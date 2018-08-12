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Dolara bir tepki de Geçen’den

Anadolu Selçuk Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen dolar yükselmesine tepki gösterdi.

Dolara bir tepki de Geçen’den

Anadolu Selçuk Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen dolar yükselmesine tepki gösterdi.

12 Ağustos 2018 Pazar 13:00
Dolara bir tepki de Geçen’den

Türkiye’ye yönelik ekonomik darbe girişimi yapılmaya çalışıldığını aktaran Geçen, “Bu vatan 30 kupona alınmadı. Devletimizin vatanımızın, sahipsiz olmadığını, anlatacağız. Doların 7 TL’ye yükselmesi bir girdapta olduğunu göstermektedir. Dolar 7 TL değil 129 TL de olsa biz Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olacağız. Bunların yapmış olduğu şey ekonomi darbesidir, devletimiz bölmek devletimizi sahipsiz düşürmektir. Millet olarak Kurtuluş Savaşında dimdik durduk utanış sayfası 15 Temmuz darbe girişiminde millet olarak dimdik durduk, şimdi ekonomi darbesi karşısında da dimdik duracağız” dedi.

Geçen konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Çanakkale Savaşında 7 düvele karşı dimdik durduk, dolar karşından millet olarak devletimize sahip çıkacağız, en kötü vatan vatansızlıktan iyidir. İçimizdeki muhalefete karşı iki sözüm var. Cumhuriyet Halk Partisinin milletin yanında olması gerekiyor. Dolara karşı kendini satan vatan hainlerine karşı Şehidimiz Ömer Halis demir 30 kurşun yedi. Bizler şimdi millet olarak dolar karşısında dimdik durmamız gerekiyor. Vatanımıza, milletimize ve Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘a sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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Dolara TepkiAyetullah Geçen
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