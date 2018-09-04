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Dolar velileri de vurdu

2018-2019 eğitim-öğretim dönemi 17 Eylül pazartesi günü start alacak. Öğrencileri de, velileri de okul telaşı sardı. Bu sene öğrenci velileri doların yükselmesi nedeniyle artan fiyatlardan dolayı sıkıntı yaşıyor.

Dolar velileri de vurdu

2018-2019 eğitim-öğretim dönemi 17 Eylül pazartesi günü start alacak. Öğrencileri de, velileri de okul telaşı sardı. Bu sene öğrenci velileri doların yükselmesi nedeniyle artan fiyatlardan dolayı sıkıntı yaşıyor.

04 Eylül 2018 Salı 12:54
Dolar velileri de vurdu

2018-2019 eğitim-öğretim dönemi 17 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Öğrenciler ve velilerde okul alışverişi telaşı, esnafta ise sezona hazırlık telaşı başladı. Öğrencilerin okul ihtiyacı olan malzemeler enflasyondan ve kur farkından etkilendi. Yani doların yükselmesi hem esnafı hem de velileri zor duruma soktu.

YÜZDE 15 ORANINDA ARTTI

Vitrinlere çıkan okul kıyafeti, okul ayakkabısı, sırt çantası, kalem, defter ve silgi gibi ürünlerde her bütçeye uygun seçenekler mevcut. Her türlü okul malzemesinin fiyatı artarken, okul formalarında da fiyatlar yüzde 15 oranında artmış durumda.

Okul kıyafeti işiyle uğraşan Kübra Karataş, velilere alışverişlerinizi son günlere bırakmayın uyarısında bulunarak, “Şu an artık okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Okul kıyafetlerinin ortaokul ilkokul olarak fiyatları değişiyor. Tam takım almak isterlerse kıyafeti 140- 150 arasında değişiyor. Bazı okullarımızın takımları fazla okul kıyafeti ve beden eğitiminde giyilen kıyafetlerle, çantasıyla 200'ü buluyor. Alacakları ürünün kesinlikle kalitesine baksınlar. Sadece okul işini biz yapmıyoruz birçok firma yapıyor. Gitsinler görsünler, şu ana kadar hiçbir ürünümüzden şikayet almadık. Çok nadirdir, onları da mutlaka düzeltmişizdir. Bunlar dışında kaliteli ürün olmasına dikkat etsinler. Çantalar 35 TL'den başlıyor, 65 TL'ye kadar çıkıyor. Ama bunu dışarıdan alsalar 75, 80, 90 TL civarında” ifadelerinde bulundu.

DOLARDA Kİ ARTIŞ ONLARI DA ETKİLEDİ

Karataş, “Dolar artışı okul kıyafetleri satan esnafı da vurdu. Dolar kumaşlarda ister istemez bir etki yapıyor.  Yüzde 5'lik yüzde 15'lik oranda bir etki yapıyor” dedi. busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
DolarOkul Kıyafeti
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