Dolar uçuyor, esnaf tedirgin

Esnaf, dolardaki yükselişin önüne geçilmezse ekonominin iyiye gitmeyeceğini belirtti. Gazetemize konuşan Malatya esnafı, dolardaki yükselişin esnafı son derece olumsuz etkilediğini belirterek, doların düşmesini temenni ettiklerini belirtti.

“ZARAR EDİYORUZ”

Esnaf Cemal Kaya, şu anda zarar ediyoruz. Dolar kurunun düşmesi gerekiyor. Ülke olarak iyiye gitmiyoruz. Şu anda yüzde 30 anlamında bir zam söz konusu. Geçen yıl 400 TL'ye satılan ürün bu yıl 650 TL'ye kadar satılıyor. Biz de üretebilmeliyiz ve bağımsız olmalıyız. Esnaf olarak borçlanacağız ama sabredeceğiz. Haziranda 1.23 olan faiz oranları, 1.90'a çıktı” ifadelerini kullandı.

Esnaf Kübra Karataş ise, “Dolar kumaşlarda ister istemez bir etki yapıyor. Yüzde 5'lik, yüzde 15'lik oranda bir etki yapıyor” dedi.

KIRTASİYE SEKTÖRÜ SIKINTILI

Kırtasiye Esnafı Kaya Demir ise, “Kırtasiye konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Öğrenci velileri kırtasiye malzemesi almaya gelince şoka uğruyorlar. Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Bizim işlerimiz çok sıkıntılı” diye konuştu. busabahmalatya.com