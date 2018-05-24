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Dolar neden yükseliyor?

Türk Lirası’nın, dolar ve euro karşısındaki değer kaybı devam ederken, dolar/TL kuru 4,90 seviyelerini test etti. Euro/TL ise rekorunu 5,76 seviyelerine taşıdı.

Dolar neden yükseliyor?

Türk Lirası’nın, dolar ve euro karşısındaki değer kaybı devam ederken, dolar/TL kuru 4,90 seviyelerini test etti. Euro/TL ise rekorunu 5,76 seviyelerine taşıdı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:37
Dolar neden yükseliyor?

Kurdaki sert dalgalanmanın sebeplerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Dr. Mahfi Eğilmez, “Son dönemde TL’nin özellikle dolar ve euro karşısında değer kaybında yaşanan hızlanmanın birçok nedeni var. Bunlardan bazısı bizim dışımızdaki nedenlerden kaynaklanıyor. Mesela dolar endeksi yükseliyor. Ayrıca euro/dolar paritesi de dolar lehine değişiyor. Bu demektir ki dolar, diğer paralara karşı değer kazanıyor. Bu değişimin etkisi diğer paralarda olduğu gibi TL’de de değer kaybı oluşturuyor. Buna ek olarak Türkiye’nin 2018 Şubat-Aralık döneminde yapması gereken dış borç geri ödemesi tutarı toplamda 93,5 milyar dolar. Bu dönemde yapılan döviz talebi bu dönemde kurları yükseltiyor” açıklamasında bulundu.

İHA

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