Dolar kuru beklentisi 6,59'a yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi sonuçlarını paylaştı. 2018 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2018 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,25 iken, bu anket döneminde yüzde 2,13 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,50 ve yüzde 2,05 oldu. Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,33 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,45 iken, bu anket döneminde yüzde 19,61'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,96 iken, bu anket döneminde yüzde 14,46 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,67 ve yüzde 11,42 olarak gerçekleşti. busabahmalatya.com