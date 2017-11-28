163,40 liradan alınan 24 ayar külçe altın 163,60 liradan, bin 77 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 95 liradan, 149 liradan alınan 22 ayar bilezik 153 liradan, bin 53 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 72 liradan, 526 liradan alınan yarım ziynet 536 liradan ve 263 liradan alınan çeyrek ziynet 268 liradan satılıyor.

DURAĞAN GÜNLER YAŞIYORUZ

Altındaki durumla ilgili yorumda bulunan Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları tavan yaptı. Dolar da 4 liraya dayandı. Önümüzdeki günlerde ne olur bilmiyoruz ama altın fiyatları dolayısı ile insanlar düğünlerini bile iptal etmeyi düşünüyor. Zaten biz de durağan günler yaşıyoruz” diye konuştu.

DOLAR 4 LİRAYA DAYANDI

Serbest piyasada dolar 3,9440 liradan, euro ise 4,7050 liradan dün güne başladı. 3,9420 liradan alınan dolar 3,9440 liradan, 4,7030 liradan alınan euro ise 4,7050 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,9390 liradan, euro ise 4,6880 liradan satılmıştı.

Borsa, haftanın ilk gününe yüzde 0,24'lük yükselişle başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftanın ilk gününe yüzde 0,24'lük yükselişle başladı. Endeks, 247,99 puanlık artışla 104 bin 787 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı.

HABER MERKEZİ