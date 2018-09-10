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Dolar, besicilik ve et fiyatlarını da vurdu

“Geçen sene 55 lira olan yem, bu sene 80 lira”

Dolar, besicilik ve et fiyatlarını da vurdu

“Geçen sene 55 lira olan yem, bu sene 80 lira”

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:47
Dolar, besicilik ve et fiyatlarını da vurdu

Döviz kurunda yaşanan artış et fiyatlarına da yansıdı. Kimi esnaf, gelen zamlar sonrası vatandaşın alım gücünün azalttığını ifade etti.

Kasap Pazarı esnafı, “Kurban Bayramı’ndan yeni çıktık, haliyle satışlarımız biraz durgun ama vatandaşında dolar artışı ve gelen zamlar sonrasında biraz alım gücü düştü . Her şey halka gibi birbirine bağlı” dedi.

DOLAR, ET FİYATLARINA YANSIDI

Kasap Murat Kaya, “Ben 26 yıldan beri bu işi yapıyorum. Aynı zamanda besicilikle uğraşıyorum ama saman ve yem fiyatları çok pahalı. Neden ham madde yurt dışından geliyor. Şu anda son durun her şey dolara bağlı olduğu için ister istemez bize de yansıdı. Neden diyeceksiniz, ham madde yurt dışından geliyor. Geçen sene 55 lira olan yem, bu sene 80 lira. Neredeyse yüzde 50 gibi bir artış var. 29 liraya kesilen hayvan şuan 32 liraya kesiliyor. Dolar artışı fiyatlara yansımaya başladı. Böylede devam eder. Şu an bir kilo et 42 liraya satılıyor. İnsanlar artık üretmiyor, tüketici olarak olaylara bakıyor” ifadelerine yer verdi.

“BESİCİLİĞİ BIRAKMAK ZORUNDA KALACAĞIM”

Besicilik yapan Mehmet Mutlu, “Ben hayvan üretimi yapıyorum, büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimi yapıyorum. Daha önce gübrenin kilosu 55 liraydı, şimdi gübrenin kilosu 125 lira olmuş. Mazot 6 lirayı geçmiş gidiyor. Yemin torbası 80 lira olmuş.  Böyle giderse, bırakmak zorunda kalacağım.  Devletten isteğim; gübreyi ucuzlatsın, mazotu ucuzlatsın, yemi de ucuzlatsın, sonra da eti ucuzlatsın.  Şimdi ben besicilik yapıyorum, emeğimin karşılığını alamıyorum, bırakacağım” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
DolarBesicilikEtFiyat
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