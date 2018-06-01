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Dolandırıcılara karşı uyarı!

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, başkan yardımcıları ile idarecilerin adını kullanarak, yardım adı altında dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Dolandırıcılara karşı uyarı!

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, başkan yardımcıları ile idarecilerin adını kullanarak, yardım adı altında dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

01 Haziran 2018 Cuma 17:49
Dolandırıcılara karşı uyarı!

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada art niyetli kişilere karşı dikkatli olunması istendi. Açıklamada, “Son günlerde, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar, başkan yardımcıları ile idarecilerimizin adı kullanılarak, yardım adı altında bağış toplandığı yönünde ihbarlar gelmektedir. Yeşilyurt Belediyesinin hiçbir kademesinden yardım ve destek adı altında bağış talebinde bulunulması söz konusu değildir. Belediyemizin gerçekleştirmiş olduğu ve halkımız tarafından takdir gören sosyal hizmetlerimizi ve projelerimizi kullanarak vatandaşlarımızın iyi niyetini istismar etmektedirler. Dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızın dikkatli davranmaları ve bu şahıslara kesinlikle itibar etmeyerek, emniyet güçlerine anında haber vermeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. 

busabahmalatya.com

İHA

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