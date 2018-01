MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve yönetimi Ankara’ya çıkartma yaptı. Tüm yönetimi ile birlikte Ankara’ya giden Avşar, burada ilk olarak merhum Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret ederek dua etti. Daha sonra Genel Merkeze ziyarette bulunan MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve yönetimi, burada Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli ile yaklaşık 1 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Bahçeli’ye bir brifing veren İl Başkanı Avşar, “Bizleri kabul ettiğiniz için sizlere şahsım ve yönetimim olarak teşekkür ediyorum. 5 Kasım’da delegelerimizin büyük teveccühü ile gönülden sevdalandığım MHP İl Başkanı oldum. Ben ve yönetimim bugün seçim olduğu takdirde, tüm teşkilatımızla birlikte hazır olduğumuzu belirtmek isterim. MHP İl Başkanlığı olarak ad gününüzü de kutluyoruz” şeklinde konuştu.

HER ZORLUĞU GÖĞÜSLEYEREK BUGÜNE KADAR GELDİK

MHP İl Başkanı Avşar brifing sonrası Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye çalışmaları ile ilgili bir dosya takdim etti. Avşar, Bahçeli’ye Malatya’nın sembolü olan kayısı ikramında da bulundu. Toplantıda MHP Malatya İl Başkanlığı yönetimine bir konuşma yapan MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ise, “MHP Başbuğ’dan bugüne kadar her dönemde, her zaman iç ve dış mihrakların hedefi olmuştur. MHP’siz Meclis, MHP‘siz hükumet, MHP’siz muhalefet istediler. Hatta daha ileri giderek MHP’siz milliyetçi istediler. Ama bizler her zorluğu göğüsleyerek bugüne kadar geldik. Son zamanlarda iç ve dış mihrakların saldırılarına karşı daha sabırlı ve daha temkinli adım atarak zorlu süreci başarıyla geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda MHP’nin AK Parti’ye desteğini başka yerlere çekmek isteyen zihniyetler olduğunu söyleyen Bahçeli, “Her zaman söylediğim her sözün arkasında durdum. Dün nasıl ki terör ve dış mihraklara karşı hükumetin yanındaysam, bugün de yanındayım. Ekonomi ve diğer alanlarda eleştirilerimizi en sert biçimde ülkemizin selameti için yapmaya devam edeceğim” dedi.

BEKLENTİLERİM FAZLA

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, “Malatya Doğu Anadolu’nun kalesidir. Malatya'nın başarılı olması ülkenin her bölgesine yansımaktadır. Bu bakımdan Malatya teşkilatımızdan ve sevgili Malatyalı hemşehrilerimizden beklentilerim çok fazladır” değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, İl Başkanının tüm yetkilere sahip olduğunu belirterek, “Sizlerden isteğim mahalli idareler, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Malatya’nın daha farklı boyutlarda olmasıdır. İstediğiniz adayları seçin ve o adaylarla başarı sağlayın” diye konuştu.

