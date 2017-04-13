Referandumda oy kullanacak olanların nasıl oy kullanacaklarına dair yaşadıkları kafa karışıklığına Yüksek Seçim Kurulu son verdi. Yüksek Seçim Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali Kılıç, doğru oy kullanma işleminin nasıl yapılacağını anlattı.

GEÇERSİZ OYLARA DİKKAT!

Kullanılan oyların geçersiz sayılmaması için sandık başındaki görevlilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirten Yüksek Seçim Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali Kılıç, oy pusulasında beyaz bölümde “evet”, kahverengi bölümde ise “hayır” seçeneklerinin bulunduğuna dikkat çekerek, vatandaşların tercih ettikleri kısmın üzerine “tercih” mührünü basmalarını istedi. Hem “evet” hem de “hayır” kısımlarının üzerine ve “evet” ile “hayır”ın tam arasına “tercih” mührünün basılmasının kullanılan oyu geçersiz kılacağını söyleyen Ali Kılıç, mührün; sadece tercih edilen kısmın üzerine basılması gerektiğini, oy pusulasının yırtılmaması ve karalanmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca, oy kullanmak için sandık başına gideceklerin nüfus cüzdanlarını mutlaka yanlarında getirmeleri istendi.

07.00’DE BAŞLYACAK, 16.00’DA BİTECEK

16 Nisan 2017 Pazar günü Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 şeklinde. Söz konusu illerin dışında kalan diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 şeklinde olacak.

YSK'DAN KİMLİK DUYURUSU

Diğer taraftan YSK, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, "Son günlerde kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (çipli kimlik kartı) olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler asılsız olup seçmenler, Anayasa değişikliklerinin halk oylamasında; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden biri ile oy kullanabilirler" denildi.

“KAFALAR DAHA DA KARIŞMIŞ”

Referandumda doğru oy kullanımı ile ilgili yorumlarda bulunan vatandaşlar, sosyal medyadan konuyu değerlendirdi. Vatandaşlar; “YSK, kafaları daha da karıştırmış.”, “Cahilliğinden değil, sosyal medyadaki kötü niyetli şahısların planını bozmak için yapılan bir açıklama.”, “Bir sandık başkanı olarak söylüyorum. ‘Evet’ mührünün ‘EVET-HAYIR’ yazısına değil o tercihlerin bölümüne (rengine) basılmış olması, diğer tarafa taşmaması gerekmektedir.”, “EVET’ veya ‘HAYIR’ yazısının üzerine denk gelirse oyunuz GEÇERLİDİR. Yalnızca tek tarafa basmak gerekiyor mührü. Kafa karışıklığına gerek yok.” şeklinde paylaşımlarda bulundular.

MİLLETİMİZ SANDIĞA GİTME KONUSUNDA HASSAS

Öte yandan vatandaşlardan Erdal Kaya, “Oy kullanmamıza çok az bir süre kaldı. İnsanlar doğru kullanmak konusunda çok da bilinçli değiller. İnşallah kimsenin oyu boşa gitmez. Zaten sandığa gitme konusunda hassas bir toplumuz. Doğru oy da kullanmayı bilirsek daha iyi olacaktır. Referandumun milletimiz için önemli olduğunu biliyoruz. Doğru olan neyse o olsun” dedi.



















TÜRKAN YILDIZ