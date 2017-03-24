Koldere Mahallesi’nde düzenlenen vatandaş buluşma toplantısına Doğanyol Kaymakamı Asım Solak, Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey, ilçede bulunan kamu-kurum temsilcileri katıldı.

Doğanyol Kaymakamı Asım Solak, vatandaşla yapılan istişare toplantılarında hizmetin daha hızlı ve anlamlı olduğunu söyledi. Kaymakam Solak, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz toplantılar çok verimli geçiyor. Birebir vatandaşın sorunlarını yerinde görüyoruz ve bu sorunların çözümünde istişareye önem veriyoruz. Toplantılar sayesinde çok güzel anılara da şahit olduk. Bu toplantılar görevim boyunca devam edecek” diye konuştu.

“ÇÖZÜM BULUYORUZ”

Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey ise, Doğanyol ilçesinde tarıma dayalı bir ekonominin olduğunu belirterek, “Doğanyol ilçemiz Malatya’nın güzel ilçelerinden biridir. Bu ilçemiz tarıma dayalı burada sanayi yok. İnsanlar kendi el emekleri ile yetiştirdikleri ürünleri satarak geçimini sağlıyor. Kaymakamı ile birlikte ilçemizde bulunan mahalleleri ziyaret ediyoruz. Burada vatandaşın taleplerini ve bizden beklentilerini not ediyoruz. Bu toplantılara ilçemizde bulunan diğer kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri de katıldığı için sorunları yerinde görüp anında çözüm bulabiliyoruz. Vatandaşın da yapılan toplantılarda mutlu olduğunu söylüyor. Bu tür vatandaş odaklı toplantılarımız sürekli devam edecek” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK