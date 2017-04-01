Pazar günü yapılacak olan halk oylaması için Doğanyol ilçesinde, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.

Kaymakamlık tarafından kurulan seçim koordinasyon merkezinde halkoylamasının huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla seçim süreci içerisinde meydana gelen olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi için İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.

TAHİR ÖZÇELİK