01 Nisan 2017 Cumartesi

Doğanyol’da Seçim Koordinasyon Merkezi Kuruldu

16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan halk oylaması için Doğanyol’da, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.

01 Nisan 2017 Cumartesi 10:51
Doğanyol’da Seçim Koordinasyon Merkezi Kuruldu

 Pazar günü yapılacak olan halk oylaması için Doğanyol ilçesinde, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturuldu.

 Kaymakamlık tarafından kurulan seçim koordinasyon merkezinde halkoylamasının huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla seçim süreci içerisinde meydana gelen olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi için İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.

TAHİR ÖZÇELİK
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