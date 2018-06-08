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Doğanyol'da üst yapı çalışmaları yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğanyol ilçesinde üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Doğanyol'da üst yapı çalışmaları yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğanyol ilçesinde üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

08 Haziran 2018 Cuma 11:25
Doğanyol'da üst yapı çalışmaları yapılıyor

İçme suyu, kanalizasyon gibi altyapı yatırımları tamamlanan Doğanyol ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından içerisinde bilgisayar, fotokopi makinesi bulunan Turgut Özal Kütüphanesi yapılarak hizmete sunulmuştu. Ayrıca, Doğanyol ilçe merkezinde bulunan mevcut park yeniden düzenlenerek aydınlatma elamanları ile akşam saatlerinde de insanların istirahat edebildikleri bir mekân haline getirildi.

Bu arada içerisinde kütüphane, çeşitli kursların verileceği atölyeler, MASKİ irtibat bürosu, toplantı odası, çok amaçlı salon, fuaye, bekleme salonu, gelin hazırlık odası, mutfak servis odası ile lavabo grupları yer aldığı ve yapımı bitme aşamasına getirilen Çok Amaçlı Kültür Merkezi ile birlikte ilçe merkezinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezinde sürdürülen üst yapı çalışmaları kapsamında kaldırım düzenleme işleri de büyük oranda tamamlandı. Kaldırım düzenleme çalışmalarının ardından yollarda çevre düzenleme, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmaları da yapılacak.

MESAİ MEFHUMU GÖZETMEKSİZİN ÇALIŞIYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat.  “İnsanlarımıza en iyi hizmeti sunmak, onlara bulundukları yerde de hizmet etmek için Büyükşehir Belediyesi olarak mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Doğanyol ilçemizde de önemli yatırım ve hizmetler gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de bu yatırım ve hizmetlerimiz artarak devam edecektir. İlçe sakinlerimize çalışmalar sırasında bizlere gösterdikleri duyarlılıktan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. 

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDoğanyolüst Yapı çalışmaları
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