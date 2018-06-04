Doğanyol'a Kültür Merkezi Kazandırılıyor

İlçelerdeki birçok sosyal aktivitenin bir arada yapılacağı Kültür Merkezleri, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına da önemli katkılar sunacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ihalesi yapılan ve inşaatı yüzde 65 seviyesinde tamamlanan Doğanyol Kültür Merkezi inşaatı büyük bir hızla devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, bin 600 metrekarelik parsel üzerine yapılan ve 550 metrekare oturum alanı bulunan Kültür Merkezinin dış cephe mantolama çalışmalarının tamamlandığı, ince işlerinin ise devam ettiği bildirildi. Doğanyol Kültür Merkezi, bodrum, zemin ve 1’inci kat olmak üzere toplam üç kattan oluşuyor. Kültür Merkezi zemin katında, kütüphane, 3 adet atölye, MASKİ irtibat bürosu, Büyükşehir ofisi ile lavabo gurupları bulunmakta. 1’inci katta ise toplantı odası, çok amaçlı salon, fuaye, bekleme salonu, gelin hazırlık odası, mutfak servis odası ile lavabo grupları yer alıyor.

Doğanyol Kültür Merkezi'nin hizmete girmesi ile birlikte ilçedeki önemli bir eksiklik giderilmiş olacak.

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