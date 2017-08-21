21 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

Doğanşehir’in mahalleleri asfaltlanıyor

2017 yılı yol ve asfalt planlaması kapsamında Doğanşehir ilçesi ve bağlı mahallelerde asfalt çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi; Hudut, Dedeköy ve Kadılı mahallelerindeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:10
Doğanşehir’in mahalleleri asfaltlanıyor

  Hudut ve Dedeköy mahalleleri bağlantı yolu ile Dedeköy Mahallesi içinde 4,5 kilometre, Kadılı ve Söğüt mahalleleri bağlantı yolunda da 3,1 kilometre olmak üzere toplam 7,6 kilometrelik yolda sathi asfalt serimi yapılarak ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi sezon içerisinde Doğanşehir’de Günedoğru, Elmalı, Söğüt, Beğre, Gövdeli, Kapıdere, Kurucuova, Reşadiye, Çığlık ve Bıçakçı mahallelerinde toplam 64 kilometrelik asfalt çalışması yaptı. Bu çalışmaların yaklaşık 15 kilometrelik kısmı ise sıcak asfalt olarak yapıldı.

MAHALLELERİMİZ GÜZELLEŞTİ
  Bölgedeki asfalt çalışmalarını değerlendiren vatandaşlar, hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler. Uzun yıllardır sorunların çözümünü beklediklerini dile getiren vatandaşlar, “Birikmiş birçok sorunumuz vardı. Yol problemleri de bu sorunların başını çekiyordu. Büyükşehir Belediyemiz, Doğanşehir ilçemizde güzel işler yapıyor. Bu gayreti ve emeği görüyoruz. Hizmeti ayağımıza kadar getirdiler. Toz yok, toprak yok. Mahallelerimiz güzelleşti. Emeği geçen personelinden, yöneticisine herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar. 

HABER MERKEZİ
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