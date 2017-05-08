Bakan Bülent Tüfenkci Doğanşehir ziyaretinde Kaymakamlık, Belediye ve AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanlığına ziyaret bulundu.

TEK HANELİ RAKAMA ÇEKECEĞİZ

İlk ziyaretini ilçe başkanlığına yapan bakan Bülent Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, enflasyonu yılsonu itibari ile tek haneli rakama çekeceklerini ifade etti. Bakan Tüfenkci konuşmasının devamında, “Biz yeni bir sisteme inşallah 2019 yılında geçeceğiz. Önümüzde bir süreç var ve bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekir. Her dem yenilenerek ama istikametten sapmadan hedeflerimize yürümemiz lazım. Biz bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi kalkındırmaya, insanımızın refah düzeyini yükseltmeye gayret gösteriyoruz. Ekonomimizi en az zararla düzlüğe çıkardık. İnşallah enflasyonu yılsonu itibariyle tek haneli rakamlara çekeceğiz, yeter ki biz birliğimizi beraberliğimizi kaybetmeyelim” dedi.

DOĞALGAZ İHALESİ YAPILACAK

Doğanşehir ilçesinde doğalgaz ihalesinin haziran ayında yapılanacağını anımsatan Tüfenkci, "Doğanşehir’in doğalgaz ihalesi yapıldı. Sözleşmesi inşallah haziran ayında yapılacak ve Doğanşehir'i doğalgazla buluşturmayı hızlandıracağız. İlçemize 100 yataklı yeni bir hastane kazandırmayı planlıyoruz. Devlet hastanemiz yeni olmasına rağmen yetersiz kalıyor. Doğanşehir’i sağlık noktasında kendi kendine yeter hale getirmemiz lazım. Doğanşehir'in konut ihtiyacını da TOKİ eliyle çözeceğiz. Müftülük binasına ihtiyaç var, bu binayı da yapacağız” diye konuştu.

TUTARLILIĞININ YİTİRİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ

Bakan Tüfenkci konuşmasının devamında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından açıklanan Türkiye'nin kredi notuna ilişkin de değerlendirmede bulundu. Tüfenkci, “Yılsonu itibarıyla Türkiye'nin yüzde 4'ün üzerinde büyüyeceğine inanıyorum. Dün Standard & Poor's kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin notunu negatif olarak tescillenmesi açıklamasını doğrusu çok da piyasaların ciddiye almadığını ve en önemlisi de tutarlılığının yitirildiğini görüyoruz. Biz Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de birçok kredi derecelendirme kuruluşunu çok yanılttık. Onların aksine Türkiye güçlü bir şekilde büyümeye devam etti. Ben de tahminlerim olarak ifade edeyim, yılsonunda yüzde 4'ün üzerinde büyümeyi inşallah çok önemli gelişmeler olmazsa yakalayacağımıza inanıyorum” sözlerine yer verdi.

Bakan Tüfenkci, Doğanşehir de esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.

TAHİR ÖZÇELİK