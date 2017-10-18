18 Ekim 2017 Çarşamba

Doğanşehir’e MASKİ eli değdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Doğanşehir genelinde 26,5 milyon TL maliyetinde 248 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

17 Ekim 2017 Salı 16:42
Doğanşehir’e MASKİ eli değdi
  İlçelerde içme suyu, kanalizasyon altyapı yatırımları yaptıklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Doğanşehir genelinde maliyeti 4,2 milyon TL olan 55 kilometrelik altyapı çalışmamızı tamamladık. DAP kapsamında maliyeti 1 milyon TL olan 23 kilometrelik sulama kanalı inşa ettik. Doğanşehir ilçesi genelinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçe genelinde maliyeti 21,3 milyon TL olan 170 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı yatırımlarımız devam ediyor. Doğanşehir ilçesi genelindeki çalışmalarımızla içme suyu ve kanalizasyon altyapısı tamamen yenileniyor. Malatya merkez ve ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
İHA
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