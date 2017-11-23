Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Doğanşehir’de incelemeler yapıp, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Geziye AK Parti il Başkanı Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gülhaç da katıldı. Doğanşehir ilçesinde yapılan çalışmaları değerlendiren AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Doğanşehir ilçesinin kurulduğu günden bugüne kadar sağlıklı bir altyapıya sahip olmadığını söyledi.
İÇME SUYU ÇÖZÜME KAVUŞTU
Doğanşehir’in kanalizasyon ve içme suyu problemlerinin çözüldüğünü belirten Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gülhaç, “Doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz kış ayları gelmeden yollarımızı asfaltladı. 15 kilometrelik asfalt çalışması bitti. Tüm Doğanşehirliler adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum” dedi.
ALTYAPI ÇALIŞMALARI
Malatya’nın bütün ilçelerinin gelişip kalkınmasına özel bir önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya ve ilçelerinin aynı anda kalkınması için ilçelerde ve kırsal bölgelerde hizmet atağına kalktıklarını söyledi.
Planlamada önceliğin altyapı olduğunu vurgulayan Başkan Çakır, “Malatya’nın bütün ilçelerinde çok ciddi bir altyapı çalışması yürütüyoruz. Doğanşehir ilçemizde merkezde 75 kilometrelik içme suyu hattı
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