Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Doğanşehir’de incelemeler yapıp, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Geziye AK Parti il Başkanı Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gülhaç da katıldı. Doğanşehir ilçesinde yapılan çalışmaları değerlendiren AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Doğanşehir ilçesinin kurulduğu günden bugüne kadar sağlıklı bir altyapıya sahip olmadığını söyledi.

İÇME SUYU ÇÖZÜME KAVUŞTU

Doğanşehir’in kanalizasyon ve içme suyu problemlerinin çözüldüğünü belirten Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gülhaç, “Doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz kış ayları gelmeden yollarımızı asfaltladı. 15 kilometrelik asfalt çalışması bitti. Tüm Doğanşehirliler adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum” dedi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Malatya’nın bütün ilçelerinin gelişip kalkınmasına özel bir önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya ve ilçelerinin aynı anda kalkınması için ilçelerde ve kırsal bölgelerde hizmet atağına kalktıklarını söyledi.

Planlamada önceliğin altyapı olduğunu vurgulayan Başkan Çakır, “Malatya’nın bütün ilçelerinde çok ciddi bir altyapı çalışması yürütüyoruz. Doğanşehir ilçemizde merkezde 75 kilometrelik içme suyu hattı 90 kilometre de kanalizasyon hattı yapımı tamamlandı. İlçemizin tamamında 268 kilometrelik altyapı çalışması yaptık. Bunun toplam bedeli 28 milyon lira. 3 yıldır Malatya’nın her noktasında asfaltlama, yol genişletme, yeni yol açma ve birçok yol altyapı çalışmaları yapıldı. Doğanşehir ilçemiz de bu hizmetleri fazlasıyla aldı. Altyapı çalışmalarının bitmesiyle ilçe merkezimizde asfaltlama çalışmaları yaptık. Birinci kat sıcak asfalt çalışması bitti. Gelecek yıl ilçe merkezimizde ikinci kat asfalt çalışması yapacağız. 2017 yılı içerisinde ilçemizde 68 kilometrelik asfalt çalışması yaptık. Sadece bu yıl için yaptığımız yol hizmetlerinin toplam bedeli 7.2 milyon lira. Gelecek yıl ilçemize yeni bir meydan yapacağız. Bunun yanında ilçe merkezimizin caddelerini prestij caddelerine dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.









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