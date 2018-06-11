Doğanşehir’e 164 kilometrelik hat kazandırıldı

Mumcu, “Nüfus anlamında en büyük ilçemiz olan Doğanşehir’imizin saygıdeğer Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü, Genel Müdür Yardımcısı ve daire başkanı arkadaşlarımız ile ziyaret ettik. Doğanşehir ilçemizin genelinde ve gerçekleştirdiğimiz su ve kanalizasyon altyapı hizmetlerimizle ilgili fikir alışverişi yaparak istişare etmeye, varsa kendilerinin istek ve önerilerini almaya geldik. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi 2014 yılında kuruldu. Kuruluş ve yapılanma aşamasını saymadığımızda Türkiye’de sonradan Büyükşehir olması ön görülen 14 su ve kanalizasyon idareleri arasında genç bir genel müdürlük. Şuanda yaptığı yatırımlarla, Malatya’mızın bütün yerleşim noktalarına ulaşmış. Islah, yenileme çalışmaları gerçekleştirmiş bir kurum. Kısa zamanda büyük işler yapan MASKİ Genel Müdürlüğümüz Doğanşehir’de de çok güzel işler yapmış. Doğanşehir merkeze 60’lı yıllarda içme suyu ve kanalizasyon altyapısı inşa edilmiş. Dolayısıyla ilçede kullanım ömrünü tamamlamış altyapı mevcuttu. Geçen sene başlayan altyapı çalışmaları sonucunda Doğanşehir merkezin 40 yıllık altyapı sorunu çözüldü. İlçe merkezimize maliyeti 21 milyon TL olan 164 kilometrelik hattı MASKİ Genel Müdürlüğümüz Doğanşehir İlçemize kazandırdı. Bu 21 milyon maliyetin içinde büyükşehrimizin üstleneceği üst yapı masraflarını da saydığımızda, Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz 30 milyona yakın bir yatırımı sadece ilçe merkezinde gerçekleştirmiş olacak. Altyapı çalışmaları her zaman, hem kurum açısından ve hem de hizmetten etkilenen vatandaş açısından sıkıntılıdır. Bütün Doğanşehirli hemşerilerime gösterdikleri sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Genel Müdür Ertan Mumcu’ya hayırlı olsun dileklerini ileterek sözlerine başlayan Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, “MASKİ Genel Müdürümüz ekibiyle beraber ilk ziyaretini Doğanşehir’e yaptı. Kendisine teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyor ve başarılar diliyorum. İlçemizde bugüne kadar çok güzel hizmetler yapıldı. Yapılan hizmetlerin daha iyisi yapılacağına eminiz. Birlik ve beraberlik içinde hizmetler devam edecek. MASKİ Genel Müdürlüğü Doğanşehir’e büyük hizmetler yaptı. 60’lı yıllardan bu zamana kadar altyapı çalışmaları yapılmamıştır. Büyükşehir süreciyle birlikte ilçe genelinde altyapı yenileme çalışmaları başlatıldı. 40 yıllık altyapıyı tamamen yenileyerek, ilçemize modern ve sağlam altyapı inşa ettiler. MASKİ ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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