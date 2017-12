Doğanşehir ilçesinde hizmet veren 20 STK, dün Cuma namazı çıkışı, Kudüs’le ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Merkez Camii önünde düzenlenen ve 20 STK Başkanı ve cami cemaatinin katıldığı basın açıklaması, cami imamı Mustafa Aktaş’ın Kura’an-ı Kerim tilavetini okumasından sonra başladı. Türkiye ve Filistin bayrakların yer aldığı basın açıklamasını STK’lar adına Türk Eğitim-Sen Doğanşehir Şube Başkanı Fatih Tosik yaptı.

Tosik, bugün burada Dünyaya demokrasi, insan hakları, özgürlük getirme vaatleriyle yıllardır insanları avutmaya çalışan, başta Amerika olmak üzere emperyalist güçlerin kurduğu, ancak tam olarak kim ve ne olduğu belli olmayan karanlık terör örgütlerinin herhangi bir İslam coğrafyasında gerçekleştirdiği bir terör eyleminde hayatlarını kaybeden yüzlerce Müslüman’ın matemini tutmak için bir araya gelmediklerini dile getirdi.

FİLİSTİN’İ FİLİSTİNLİLERE ZİNDAN ETTİLER

“Bugün Dünyanın jandarmalığına soyunmuş Amerika’nın başında bulunan, ancak, Dünyayı babasının çiftliği, kendisini de çiftliğin kovboyu zanneden bir beyinsizin Tüm İslam ümmetinin öldüğünü düşünerek aldığı, skandal bir karan protesto etmek için bir araya geldik” diyen Tosik, “Başlarına bela olan Yahudilerden kurtulmak için 1948 yılında, Filistin topraklarında onlara Siyonist bir devleti kurarak, Müslümanların bağrına bir hançer saplayan batılı emperyalistler, şimdi şimdi kendilerini uluslararası kanun ve anlaşmaların üzerinde gören, her gün onları çiğneyen bu işgalci, terör aygıtını iyice yerleştirmek için ellerinden geleni yapmak istiyorlar. Önce çok küçük bir bölgeye yerleştirilen Siyonistler, Dünyanın her tarafından Yahudi olduklarını iddia ettikleri kimseleri getirerek, Filistin topraklarının yüzde sekseninden fazlasını işgal ettiler. Katliam, suikast, sürgün, hapis, baskı, fizikî ve psikolojik, akla hayale gelmeyecek işkence çeşitleriyle Filistin’i Filistinlilere zindan ettiler. Yıllardır işlenen bu zulümleri biri tiyatro izler gibi izleyen uluslararası, çağdaş, emperyalist güçler, her defasında katliamları, cinayetleri, zulmü sadece kınamakla yetindiler. İslam ümmetinin başına bela ettikleri kuklaları sayesinde bu Siyonist ve terörist yapıyı aşama aşama eştirdiler” diye konuştu.

TRUMP, BARIŞ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAĞINI SÖYLÜYOR

Savaşın fitilinin ateşlendiğini ifade eden Tosik, “Amerika; ilk kıblemiz, miracın ve isrâ’nın topraklarım terör merkezinin başkenti olarak ilan ederek, İslam ümmetine açıkça savaş ilan etmiştir. İsrail’den daha İsrailci olmaya çalışan Trump, barış adına ortaya konulduğu iddia edilen tüm çaba ve gayretleri bir anda yok ederek, savaşın fitilini ateşlemiştir. Bugüne kadar, tarafsız ve barış yanlısı olduğunu iddia eden Amerika, hem şimdiye kadar ne denli taraf olduğunu göstermiş, hem de bundan sonra kendileriyle, barış dilinin değil, direniş ve savaş dilinin geçerli olacağını açıkça göstermiştir. Trump, Orta doğunun barışı için elinden geleni yapacağını söylüyor. Evet, bu ümmet artık barış, deyince neyi kastettiğinizi çok iyi biliyor. Siz Irak’a, Suriye’ye, Libya’ya, Afganistan’a, Yemen’de ve adını zikretmediğimiz diğer ülkelere getirdiğiniz barıştan mı bahsediyorsunuz? Lütfen söyler misiniz, siz nereye barış getirdiniz? Siz ne zaman kan, gözyaşı ve savaştan başka bir şeye öncülük ettiniz? Barış, sizin işiniz değil. Lütfen, bu kelimeleri daha fazla kirletmeyin. Sizin devletiniz, sözüm ona medeniyetiniz, insanların kanı ve gözyaşları üzerine kurulmuştur. Sizin en büyük zenginliğiniz, savaş ve silah. Felsefeniz, aldatmak ve öldürmektir, yok etmektir. Akif’in tanımladığı gibi tek dişi kalmış canavar” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL