23 Mart 2017 Perşembe

Doğanşehir’de bilgilendirme toplantısı

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Bakanlıkça uygulanan projelerin tanıtımı için Doğanşehir ilçesinde bulunun üreticiler ve muhtarlarla bir araya geldi.

23 Mart 2017 Perşembe 10:51
Doğanşehir’de bilgilendirme toplantısı

  Müdürlük tarafından üreticilerin bakanlık projelerinden daha etkin faydalanabilmesi için ilçe toplantılarına büyük önem verdiklerini belirten İl Müdürvekili Tahir Macit, "Elimizden geldiğince üreticilerimizle bir araya gelerek Bakanlığımız desteklemeleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz” dedi. Bakanlık projelerinden üreticilerin yararlanması gerektiğini anlatan Tahir Macit, “İşimizde kalite ve desteklerden yaralanmak isteyen arkadaşlarımıza kapımız her zaman açık. Alanında uzman arkadaşlarımız bu konuda üreticilerimizin sorunlarını ve çözmek için burada. Bu konuda çekinmeden bizleri ziyaret edebilirsiniz” sözlerini kaydetti.

MUTARLARDA KATILDI
  Doğanşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şerif Çetintaş ise, Doğanşehir’deki tarım ve desteklemelerle ilgili olarak bilgiler verdi. Toplantıya, İl Müdür vekili Tahir Macit, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Zeki Sadak, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ahmet Erkek, Doğanşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şerif Çetintaş ile teknik personelleri katıldı. Konuşmaların ardından tarım ve hayvancılık konuları konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

TAHİR ÖZÇELİK
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