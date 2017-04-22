23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü ziyaret etti.

Ziyarette okul öğrencilerinden Tuba Vildan Karabıyık temsili olarak Vahap Küçük’ün koltuğuna otururken başkan yardımcılığı makamına Elif Sude Karagöz ve İrem Naz Güler oturdu.

Başkanlık koltuğuna temsili olarak oturan Tuba Vildan Karabıyık, 23 Nisan Bayramını kutlayarak, eğitimini sürdürdüğü okulun bahçesine kilitli taş döşenmesi konusunda talimat verdi.

İHA