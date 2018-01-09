09 Ocak 2018 Salı

Doğanşehir maden ocağını istemiyor

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde maden ocağına tepki gösteren köylüler eylem yaptı.

09 Ocak 2018 Salı 12:10
Doğanşehir maden ocağını istemiyor

  Dedeyazı Mahallesi Kolan Mezrası'na yapılmak istenen maden ocağına tepkiler sürüyor. Dedeyazı Dayanışma Derneği üyelerinin de aralarında bulunduğu vatandaşlar çalışmaları durdurmak için iş makinelerinin bulunduğu bölgeye çıktı. Burada toplanan vatandaşlar ‘madene hayır’ sloganları atarak eylem yaptı.

ARAZİLERDEN VERİM ALAMIYORUZ
  Bölgeye gelen jandarma ekipleri ise vatandaşlara yapılan eylemin izinsiz olduğunu belirterek dağılmalarını istedi. Jandarma komutanı, uzun süre köylüleri ikna etmek için çaba sarf etti. Daha sonra köye inen köylüler adına Dede Dayanışma Derneği üyesi Yunus Emre basın açıklaması yaptı. Yaşam alanlarını işgal eden ve suları kurutan bir maden ocağına karşı yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen Yunus Emre, "Ne tozdan nefes alabiliyoruz, ne de gürültüden evlerimizde oturabiliyoruz. Köylüyüz üretemiyoruz. Tarım arazilerimiz tozdan ve susuzluktan verim alınamayacak hale geldi" ifadelerini kullandı.

300 yıllık mezralarının yolunun da kapatılarak geçişlerinin engellendiğini ileri süren Emre, "Kısacası huzuru başka yerde arayın, suyunuzu başka yerde bulun denilmektedir" ifadelerine yer verdi.

İHA
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