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Doğanşehir'de Tütüne Alternatif Kapya Biber

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü tarafından tütüne alternatif ürün olarak düşünülen kapya biberinin dikimi yapıldı.

Doğanşehir'de Tütüne Alternatif Kapya Biber

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü tarafından tütüne alternatif ürün olarak düşünülen kapya biberinin dikimi yapıldı.

27 Mayıs 2018 Pazar 13:11
Doğanşehir'de Tütüne Alternatif Kapya Biber

İlçede tütüne alternatif olarak düşünülen kapya biberi için pilot bölge seçilen Savaklı Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 dekarlık alanda ilk tohumlar toprakla buluştu. Ürünün ilçe genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. 
Savaklı Mahallesi'nde kadın üreticilerle birlikte ürünün dikim törenine katılan Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, “Doğanşehir’de alternatif ürün olarak düşünülen bu biberin Doğanşehir’de vatandaşa katkı sunmasını diliyorum. Emeği geçen her kese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi. 
Dikim törenine Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvanlık İlçe Müdürü Şerif Çetintaş, Kayısı Araştırma Enstitüsü teknik personelleri ve kadın çiftçiler katıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDoğanşehirTütünKapya BiberiMuhammet Şükrü Pekpak
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