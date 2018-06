Doğal Yaşam Alanında Bir Ata Müdahale Yapıldı

Türkiye’nin örnek hayvan bakım ve barınma merkezlerinden birisi olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonlarının yanı sıra cerrahi müdahalelerine de imkan tanıyor.

Bu kapsamda Yeniköy bölgesinde 128 dönüm alan üzerine kurulan ve kısa bir süre önce hizmete giren Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanında ilk kez sahipsiz bir ata cerrahi müdahale yapıldı.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde duyarlı vatandaşlar tarafından Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezine sokakta başıboş dolaşan hasta bir atın olduğu bildirildikten sonra, Tarımsal Hizmetler Dairesi Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahipsiz atın sokaktan alınarak Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı’na götürüldü.

Burada yapılan muayenesinde oldukça bitkin ve hasta olduğu, ayrıca sağ gözünde büyük bir kitlenin bulunduğu sahipsiz at öncelikle tedavi altına alınarak beslenmeye ve ilaç tedavisine başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da Hayvan Barınağı ziyareti sırasında sahipsiz atı bakıldığı yerde görmüş ve gerekli müdahalenin yapılarak hayvanın biran önce sağlığına kavuşturulmasını istemişti.

Ata yapılan ilaç tedavisinin ardından söz konusu kitle, operasyona uygun hale geldikten sonra cerrahi müdahale ile atın gözünden alındı. Cerrahi müdahale sonrasında da tedavisi devam eden at, sağlığına kavuşturularak, doğal yaşam alanına bırakıldı.

İlk kez ata cerrahi müdahale yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından gerek Geçici Hayvan Barınağı ve Bakım Merkezinde gerekse de Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanında ilk kez bir ata cerrahi müdahale yapıldığı belirtildi. Ağırlıklı olarak köpek ve kedi gibi hayvanların bakım ve tedavilerinin yapıldığı merkezde, hayvanlar ile ilgili cerrahi müdahalelerde her türlü ekip ve teçhizat imkanlarının yeterli olduğu kaydedildi.

busabahmalatya.com