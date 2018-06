Doğa ve hayvanların yaşam hakkı için…

Malatya Doğa ve Hayvanlar İçin El Ele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülsüm Fırat, hiçbir ayrım yapmadan tüm siyasi partileri kapsayacak olan ‘Doğayı ve Hayvanların Yaşam Haklarını Korumayan Siyasilere Oy Yok’ kampanyasını duyurdu.

Fırat, “2018 Haziran seçimleri öncesinde hiçbir ayrım yapmadan tüm siyasi partileri kapsayacak olan doğayı ve hayvanların yaşam haklarını korumayan siyasilere oy yok kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Türkiye çapında siyasi partilerin adaylarını ziyaret ederek hayvanların yaşam haklarını ve doğayı koşulsuz koruyacak uygulamaları da içeren bir yasa tasarısının hazırlanması için destek olacaklarına söz vermelerini talep edeceğiz. Siz değerli basın mensupları nezdinde yıllardır doğanın ve hayvan haklarının korunması için girişimde bulunmayan, masa başında hazırlanan sürgü, zulüm ve katliamların daha da önünü açacak teşebbüslere karşı durmayan, belediyelerin katliam ve sürgünlerine seyirci kalan siyasi partilerin tümüne ayrım yapmaksızın sesleniyoruz. 7 milyonu aşkın can yoldaşının doğa ve hayvan hakları savunucusu yıllardır hayvanları koruma kanununun TCK kapsamına resmi, sivil ayırmadan herkesi kapsayacak şekilde geçirilip, hayvana esarete, şiddete, sürgüne, öldürmeye son verilsin, ağır cezalar getirilsin. Oylarımız doğa ve hayvan haklarını savunacağına söz veren bunun için çalışmalarını seçim kampanyaları sürecinde ve sonrasında devam edecek adaylara ve partilere olacaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

MİLLETVEKİLİ ADAYLARINA TALEP…

Fırat, milletvekili adaylarına sunacakları ve söz vermelerini talep ettikleri metni de paylaştı. Söz konusu metinde şu ifadeler yer alıyor:

“Basın kuruluşları vasıtası ile adaylara çağrımızdır. Sayın milletvekili adayı hayvan haklarını savunan, merhametli, vicdanlı insanlar olarak yurt genelinde 7 milyona ulaşan can yoldaşı olarak sizden talebimiz var. 2004 yılında (bazı eksiklikleri olmakla birlikte) dünyayı örnek olacak, öldürmeyi yasaklayan, kısırlaştırma gibi bilimsel yolla yapılmasını, hayvanların her türlü işkence ve eziyetten uzak tutulmasını, hükme bağlamış olan hayvanları koruma kanununun sahipsiz hayvanlara olan uygulaması için belediyelere, tüm hayvanlar için de Orman ve Su İşleri Bakanlığı Koordinasyonunda kurumlara görevler verilmiştir. Fakat belediyelerin büyük çoğunluğu kısırlaştırma yapılmadığı için çoğalan hayvanlardan dolayı vatandaştan şikayetler geldikçe toplayıp yok etmeyi, öldürmeyi seçmiştir. Bu bağlamda sahipsiz hayvanlara karşı belediye şiddetini ve genel şiddeti sağlamak için gündemde olan yasa tasarısının, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ile görüşüldükten sonra kanunlaştırılmasına ve kanunu TCK kapsamına alınmasına destek olacağınıza, hayvanların kaçak üretilmesine, satışına, yasa dışı ithalata ve internet ortamında her türlü satış ve yayınlarına, hayvan deneyleri, yunus parkları, sirklere, horoz ve köpek döğüşlerine, at, eşek, katır gibi yük hayvanlarının zulüm altında kullanılmasına, avcılık ve yaban hayvanlarına yönelik yanlış uygulamalara karşı insani ve vicdani boyutta tüm yasal tedbirlerin alınması için destek olacağınıza, doğayı ve hayvanları korumayı içeren bir yasa tasarısının hazırlanması için destek olacağınıza söz vermenizi talep ediyoruz.”

busabahmalatya.com