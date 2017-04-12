Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Son zamanlarda tüketicilerin çok yakından tanıdığı bazı tanınmış markaların alışveriş poşetlerinde ‘doğa dostu poşet, doğada yüzde 100 çözünür, biyobozunur, oxobozunur, hidro biyobozunur’ şeklinde yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve çevreye zarar verdiği yönünde pek çok başvurunun Bakanlığa ulaştığı ifade edilmiştir” denildi.

İDARİ YAPTIRIMLAR OLACAK

Açıklamada ayrıca alışveriş poşetleri üzerinde yer alan ve gerçeği yansıtmadığı iddia edilen söz konusu ifadelerin Reklam Kurulu Başkanlığı’nca incelemeye alındığı, konuyla ilgili olarak teknik araştırmaların devam ettiği, incelemeler sonucunda bu poşetlerin üzerindeki iddiaların ispatlanamaması ve söz konusu poşetlerin çevreye zararlı olduklarının tespit edilmesi halinde anılan ifadelerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle 6502 sayılı Tüketicin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığın Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli idari yaptırımların tesis edileceği belirtildi.

NAYLON POŞETLER YASAKLANIYOR

Öte yandan Türkiye Perakendeciler Fedrasyonu (TPF) Başkanı Altunbilek de, naylon poşetlerin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren marketlerde ve giyim, ayakkabı gibi tüm mağazalarda yasaklanacağını dile getirmişti. Söz konusu poşetlerin yasaklanacağının belirtilmesi, doğa dostlarını sevindirmişti.

TEMA Vakfı Malatya sorumluları tarafından yapılan açıklamalarda ise naylon poşetlerin yasaklanmasının çevre için çok önemli bir noktayı temsil ettiği belirtilmişti. TEMA Vakfı Yeşilyurt İlçe Sorumlusu Ulaş Mete, şu ifadeleri kaydetmişti:

DÜNYADAKİ PETROLÜN YÜZDE 4’Ü PLASTİK ÜRETİMİ İÇİN KULLANILIYOR

“Satıcıya maliyeti ucuz olan, son tüketici için görünür bir maliyeti olmayan üretimi kolay olan bu malzemenin doğamız ve çevremiz için çok büyük maliyetleri mevcuttur. Plastikler doğada hazır bulunmaz, doğadaki elementlere insan tarafından belli bir sıcaklık ve basınç altında, katalizör kullanılarak ile elde edilir. Plastikler petrol rafinerilerinde kullanılan ham petrolün işlenmesi sonucu arta kalan malzemelerden elde edilir. Yapılan araştırmalara göre dünyadaki petrolün sadece yüzde 4’lük bir kısmı plastik üretimi için kullanılmaktadır. Plastik maddeler hafif, ucuz, kolay işlenebilir ve çok farklı kullanım alanına sahip olmaları nedeniyle günümüzde en önemli ticarî malzemeler olmuşlardır. Günlük hayatta çok büyük miktarlarda plâstik madde kullanılmaktadır. Kullanılan bu maddelerin çoğunun bir defa kullanılıp atılması ve hacimce çok yer kaplamaları çevre kirliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu sorunu çözmek için son yıllarda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Geri dönüşüm faydalıdır. Ama artık yığınları azaltmanın ve gezegenimizi korumanın en iyi yolu daha az kullanmaktır. İnsanlar ihtiyaçları için neleri, niçin satın aldıklarıyla ilgili biraz daha fazla düşünmelidir.

YÜZLERCE-BİNLERCE YIL HATTA SONSUZA KADAR SÜREBİLİR

Plastik, hafif ve uzun ömürlüdür, çok kullanışlıdır. Ama çürüyüp toprağa karışmasının ne kadar süreceği bilinmiyor. Belki yüzlerce-binlerce yıl hatta sonsuza kadar sürebilir. Bazı plastik türleri çöp fırınlarında yakıldığı zaman aşırı miktarda CO2 gazı çıkarır. Çoğu plastik petrolden elde edilir. Neredeyse yıllık petrol üretiminin onda biri plastik imalatında kullanılır. Plastik çöpler, hava veya su yolu ile sürüklenerek denizlere atılır. Böylece denizlerdeki hayatı ve deniz mahsullerini kirletir” dedi.

SİYAH POŞETLER

Plastik poşetlerin kullanılmaması için özellikle tüketici dernekleri tarafından gerekli çalışmaların başlatılması ve büyük marketlerin örnek çalışmalar başlatarak plastik poşet kullandırmamaları ülkemiz ve doğamız açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle kullanılmış poşetlerin geri dönüşümü ile yalnız siyah poşet yapılabilmektedir. Bu poşetler ise diğerlerine göre çevre ve insan sağlığına daha çok zararlı olabilmektedir.”

DOĞAYA DESTEK VERİLMELİ

Diğer taraftan “doğa dostu” poşetlerin de zararlı çıkması tüketicilerin tepkisine enden oldu. Özellikle sosyal medyadan konuyla ilgili tepkilerini dile getiren vatandaşlar, doğaya değer verilmesi gerektiğini vurguladılar.









SELAHATTİN BAYRAK