Bu yılın 45 yılın en kurak yılının geçtiğini söylenirken, kış ayının tam ortasında bulunulmasına rağmen yağmur ve karın yağmaması endişelere neden oluyor. Bu yılın kurak geçeceği yetkili ağızlar tarafından doğrulansa da Malatya Ziraat Odaları Birliği İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, BUSABAH gazetesine konuşarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Endişeli olduklarını dile getiren Başkan Kılıç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının bir açıklamasını hatırlatarak, Bakanının da kuraklık nedeniyle endişelerini açıkladığını söyledi.

BÜYÜK BİR ENDİŞE TAŞIYORUZ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının kuraklık yaşanacak iller açıklamasında Malatya’nın bulunmadığına tepki gösteren Başkan Kılıç, “Fakat açıklamasında Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep’i konuştu. ‘Ben bu bölgelerde su konusunda sıkıntı olacağını düşünüyorum’ dedi. Tabi Malatya’mızda da bir yıldır, ciddi manada yağış olmadı. Şu anda dağlarımızda bir avuç kar yok. Elimizde olmayan bir şey ama şimdiden suyla alakalı tedbir alınmadığı takdirde bu yılki yazımızın geçen yılki yaz ayından daha kötü olacağı endişesini taşıyoruz. Geçen yıl bir milyon kayısı ağacı kestik ki, bunun bir milyondan fazla olduğunu biliyoruz, eğer bu kuraklığı bu yıl da yaşarsak yine ağaçlarımızda meyve verimi sonrası sulama olmadığından ağaçlarımız yine kuruyacaktır. Büyük bir endişe taşıyoruz, Malatya’mızda şimdiye kadar görülmemiş bir derecede kuraklık yaşanıyor. 52 yaşındayım ve böyle bir yıl görmedim. 45 yılın en kurak yılını geçiriyoruz” diye konuştu.

ŞU ANDAKİ SU SEVİYESİ YÜZDE 20-30 CİVARINDA

Bazı barajlar dışında diğer barajların yüzde 70’inin boş olduğunu ileri süren Başkan Kılıç, şunları kaydetti:

“Barajların bazılarında su seviyesi yüzde 20,30 seviyelerinde. Elbette ki bir Karakaya Barajı gibi üzerinde Fırat Nehri, Tohma Nehri olan barajlarda pek sıkıntı görünmüyor. Ama diğer Çat Barajı gibi, küçük göletlerde şu andaki su seviyesi yüzde 20-30 civarında. Barajların yüzde 70’i boş. İçme suyuyla alakalı hatta ve hatta yayladaki sulak olan suların da endişesini taşıyoruz. Yani kar, yağmur yağmayınca buralarda suların olmayacağını düşünüyoruz. Sonuçta bunlar birbirleriyle bağlantılı. Sulama suyu yoksa dağlarda kar yağmıyorsa elbette ki içme sularında da bu sıkıntıyı yaşayacağız. Su konusunda Malatya nadir illerden birisi. Dağdan çıkan bir suyla şehrin içme suyu temin ediliyor. Fakat diğer illerdeki sıkıntı bizde de baş gösterebilir. Bundan da endişemiz var. Sayın Bakının Malatya’yı söylememesine şaştım. Diyarbakır’da, Şanlıurfa’da kuraklık var da Malatya’da yok mu? Belki de kendi milletvekili olduğu yeri kastetti ama bu arada Malatya’nın da son yıllarda çok kurak geçtiğinin bilinmesi gerekir.”

SU SIKINTISI YAŞAMAMIZ GEREKİR

Devlet Su İşlerinin kuraklık nedeniyle tedbir almadığını iddia eden Başkan Kılıç, “Bu konuda tedbirler alınabilir. Ama Devlet Su İşleri Müdürüne biz Yazıhan’da Vali Bey’in katılımıyla beraber biz bunları tartışırken, biz şunları söyledik: Malatya’mızda gerçekten su sıkıntısı yaşamamız gerekir. Aslında suları bol olan bir ilde yaşıyoruz. Fakat biz suların idaresini yapamıyoruz. Bugün Medik Barajı, Tohma Nehri büyük bir nehir. Bundaki suyu kapalı sisteme çevirmediğimiz, vahşi sulamaya devam ettiğimiz sürece sıkıntı çekeriz. Zaten yağış olduğu zamanlarda da bu sıkıntıyı çekiyoruz. Hele hele kurak geçen bir yılda bu tedbir alınmazsa sıkıntı yaşarız. Yani milyonlarca ağacı kurumaya terk ediyoruz, ama Devlet Su İşleri olarak tedbir için bir adım atmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suyun canlıların yaşamı olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, kuraklık olduğu hissediliyorsa ve bu kuraklığın birkaç yıldan bu yana devam ediyorsa bunu alınacak tedbirlerle en az geçiştirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

KAPALI SİSTEME GEÇİLMESİ LAZIM

Malatya’da vahşi sulamayla sulama yapılan yerler olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, “Dünyada vahşi sulama diye bir şey yok. Devlet insanlara ‘fıskiye sistemi, damlama yapın, suyu idareli kullanın ve herkese yetsin’ diyor fakat Devlet Su İşleri bu işte yok. Bugün Devlet Su İşleri Battalgazi’deki ağaçların kurumasını Yazıhan’daki kuruyan ağaçların sebebinin Tohma’daki Medik Barajı olduğunu bu Medik Barajı’nda 2 ton göllenecek su kalmadığını, barajın tamamen tarla haline geldiğini biliyor. Bunu tahliye etmezseniz, gelen suları orada depolamazsanız yazın insanlara nereden su vereceksiniz? Açık kanallarla hala vahşi sulama yapılmaya devam ediliyor. Bunun kapalı sisteme geçirilmesi lazım. Bugün Yazıhan’da Boztepe Barajı’nda yapılan sistem gibi bir sistem yapılmış olsa şu andaki Tohma Nehri’ndeki su Malatya’nın hiçbir su sıkıntısı yaşanmamasını sağlayabilir. Bu duruma devlet bilhassa el koyacak. Bütün vatandaşların adaletli bir şekilde suyu kullanması gerekiyor. Aksi takdirde yarın sosyal patlamalar yaşanabilir” diye konuştu.













MUTLU SARIGÜL