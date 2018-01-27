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Diyarbakır'da F-16 hareketliliği 

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nde hava hareketliliği sürüyor. Hava üssünden peş peşe 4 adet F-16 savaş uçağı havalandı. Mühimmatlı olarak havalanan savaş uçaklarının Afrin bölgesinde belirlenen hedefleri vurduğu belirtildi. 

Diyarbakır'da F-16 hareketliliği 

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nde hava hareketliliği sürüyor. Hava üssünden peş peşe 4 adet F-16 savaş uçağı havalandı. Mühimmatlı olarak havalanan savaş uçaklarının Afrin bölgesinde belirlenen hedefleri vurduğu belirtildi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 16:11
Diyarbakır'da F-16 hareketliliği 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatının 8’inci gününde, Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Hava üssünden bugün öğlen saatlerinde peş peşe 4 adet F-16 savaş uçağı havalanırken, sabah saatlerinde havalanan 2 adet F-16 savaş uçağı ise üsse sorunsuz bir şekilde geri döndü. Hava üssünde askeri kargo uçakları da hazır olarak bekletiliyor.

Uçaklar mühimmatlı olarak havalandı
Diyarbakır'dan havalanan F-16 savaş uçaklarının mühimmatlı olarak havalandığı ve Afrin bölgesinde belirlenen koordinatları bombaladığı belirtildi. Bölgede bulunan İnsansız Hava Araçları (İHA) ve F-4 uçaklarından elde edilen hedefler üzerine Diyarbakır'dan F-16 savaş uçaklarının havalandığı bildirildi. İHA'lar tarafından çekilen görüntüler koordine merkezinde değerlendirildikten sonra terör örgütleri tarafından kullanıldığı tespit edilen noktalar belirleniyor. Belirlenen koordinatlar ise Diyarbakır'dan havalanan F-16 savaş uçakları tarafından vuruluyor. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır 8’inci Ana Jet ÜssüAfrinF-16
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