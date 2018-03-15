Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117681
ALTIN
165.428
DOLAR
3.8884
STERLİN
5.4216
EURO
4.8078

DİYANET HAREKETE GEÇTİ

Kamuoyunda tepkilere neden olan kadınlara yönelik bazı açıklamalar konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilahiyat fakülteleri ortak çalışmalar yapacak. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla 81 il müftüsü dünAnkara’da toplandı. 23 Mart’ta iseilahiyat fakültesi dekanları Malatya’da bir araya gelecek ve toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak.

DİYANET HAREKETE GEÇTİ

Kamuoyunda tepkilere neden olan kadınlara yönelik bazı açıklamalar konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilahiyat fakülteleri ortak çalışmalar yapacak. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla 81 il müftüsü dünAnkara’da toplandı. 23 Mart’ta iseilahiyat fakültesi dekanları Malatya’da bir araya gelecek ve toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 11:25
DİYANET HAREKETE GEÇTİ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla 81 il müftüsü Ankara’da dün toplandı. 4 gün sürecek toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığının eksikleri masaya yatırılarak, yeni dönemde Diyanetin nasıl daha aktif olacağı değerlendirilecek.

ÇALIŞTAY YAPILACAK

23 Mart’ta da ilahiyat fakültesi dekanları Malatya’da bir araya gelecek. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak. Daha sonra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bir araya gelerek YÖK Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak bir çalıştay düzenlemesi ve işbirliği geliştirmesini isteyecek. İlahiyat Fakültelerindeki kadın akademisyenler de Diyanet İşleri Başkanlığı tarağından düzenlenecek ortak çalıştayda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunmuştu. Son günlerde din adına açıklama yapanlara tepkisini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyatçılarımız, İlahiyat Fakültelerimiz bu konuda bir araya gelip istişareleri ile, şuraları ile gereken cevabı bunlara vermeli. Meydanı da boş bırakmamalı" demişti. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KENDİNDEN ÖNCE BAŞKASININ DERDİNİ DÜŞÜNEN…
KENDİNDEN ÖNCE BAŞKASININ DERDİNİ DÜŞÜNEN…
590 BİN 736 BAŞVURU YAPILDI
590 BİN 736 BAŞVURU YAPILDI
KAYYUM ATANIYOR!
KAYYUM ATANIYOR!

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim