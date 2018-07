‘Diyabet’e okullu çözüm

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ve çağımızın hastalığı olan diyabet hastalığını daha iyi anlatmak, hastaları daha iyi bilgilendirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ve Malatya’da da ilk olma özelliği taşıyan Diyabet Okulu’nun bu ayki açılışı dün gerçekleştirildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen, 3 gün devam edecek olan ve diyabet hastalarının yoğun ilgi gösterdiği okulun açılışında konuşan Endokrin Uzmanı Dr. Lezzan Keskin, önemli açıklamalarda bulundu.

Herkesin ya diyabet hastası ya da diyabet hastasının yakınları olduğunu dile getiren Dr. Keskin, Türkiye ve dünyada sıklığı giderek artan ve her geçen yıl hem bireysel hem de toplumsal sağlık problemi haline geldiğini söyledi.

HER 5 KİŞİDEN BİRİ ŞEKER HASTASI

Malatya’da diyabet hastalığının oranın yüzde 21 civarında olduğunu kaydeden Dr. Keskin, “Şeker hastalığı için, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın başlatmış olduğu ve Malatya’da da ilk ve düzenli olarak her ay yapılan diyabet okulu, gerçekten bu ülkede, bu şehirde diyabetin farkındalığını artırmak için iyi bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde diyabet oranı yaklaşık yüzde 13 yani her 7 kişiden biri şeker hastası. Ülkemizde ortalama yüzde 13 iken bizim şehrimizde şeker hastalığı oranı yüzde 21. Yani her 5 kişiden biri şeker hastası. Dolayısıyla bu kadar yüksek riskli olan bir şehirde yaşarken çevremizde hem kendimizin hem de yakınlarımızın var olduğu böyle bir hastalık için farkındalığı artırmak, diyabet ve komplikasyonları hakkında gerekli bilgiyi sağlamak ve 3 gün devam edecek bu diyabet okuluyla, zihnimizdeki sorulara cevap bulmak ve doğru mesajlarla eve gitmek en önemli hedefimiz olacaktır” diye konuştu.

EVE DOĞRU MESAJLARLA GİDECEĞİMİZİ ÜMİT EDİYORUM

Dr. Keskin, “Bu 3 gün boyunca göz, kalp, sinir doktoru, psikologlarımız, diyabet hemşirelerimiz ve benimle birlikte 3 endokrin uzmanı, bir dahiliye uzmanı, fizyoterapistimiz olmak üzere yaklaşık olarak 10 kişinin katılacağı bir grup terapisi ile birlikte diyabeti size daha iyi anlatıp, var olan hastalığın bütün yönlerini detaylı olarak sizleri bilgilendireceğiz. Bu 3 gün içerisinde yaklaşık bir buçuk saatinizi bize ayırırsanız, 3. günün sonunda evlerinize doğru mesajlarla gideceğinizi ümit ediyorum” şeklinde konuştu.