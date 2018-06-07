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Diyabet hastaları oruç tutabilir mi ?

Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Gökçel, oruç tutmak isteyen diyabet hastalarına önemli tavsiyelerde bulundu. Gökçel, “Ramazan ayında diyabet hastalarında, uzun süreli açlık sonucu şeker yükselmesi, şeker düşmesi, şeker koması, tansiyon yükselmesi, kalp krizi ve felç riskinde artma gibi çeşitli istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Doktor ve şeker hastası, hastalığın durumuna ve kullanılan ilaçlara göre buna beraber karar vermelidir” dedi.

Diyabet hastaları oruç tutabilir mi ?

Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Gökçel, oruç tutmak isteyen diyabet hastalarına önemli tavsiyelerde bulundu. Gökçel, “Ramazan ayında diyabet hastalarında, uzun süreli açlık sonucu şeker yükselmesi, şeker düşmesi, şeker koması, tansiyon yükselmesi, kalp krizi ve felç riskinde artma gibi çeşitli istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Doktor ve şeker hastası, hastalığın durumuna ve kullanılan ilaçlara göre buna beraber karar vermelidir” dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:31
Diyabet hastaları oruç tutabilir mi ?

“Şeker hastaları oruç tuttuklarında 16 saat aç  kalıyorlar. Şeker hastalarında bu dönüşüm sonucu şeker yükselmesi, şeker düşmesi, şeker koması, tansiyon yükselmesi, kalp krizi ve felç riskinde artma gibi çeşitli istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır” diyen Prof. Dr. Adnan Gökçel, “Kesinlikle oruç tutma demek çok kolay bir çözümdür. Hastalarımızın büyük çoğunluğu bu basit ve kolay görünen çözümü dinlememekte ve kendi bildikleri gibi davranarak oruç tutmaktadır. Doktor ve şeker hastası, beraberce oturarak hastalığın durumuna ve kullanılan ilaçlara göre buna birlikte karar vermelidir. İnsülin veya insülin salgılatıcı ilaç kullanan hastalar, kesinlikle oruç tutmamalıdır. Hipoglisemi (şeker düşmesi), ani tansiyon düşme veya yükselmesine, kalp krizi ve felce neden olarak hastaların ölümüne yol açabilir. Şeker hastalığı ile beraber hipertansiyon, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği gibi ek hastalığı olan hastaların durumu da değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.

BOL SU TÜKETİLMELİ

Oruç tutması yasak olmayan hastaların ilaç tedavilerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Gökçel, “Normal düzeyde egzersiz, olumsuz etkilemez, fakat ağır egzersizlerden kesinlikle kaçınılmalıdır ve mümkünse iftardan birkaç saat önce dinlenilmeli. Gün içinde şeker ölçümü yapılarak sıkı takip edilmeli. En önemli unsur, dengeli beslenme. Karbonhidratlı yiyecekler kesinlikle tek başına yenilmemeli ve toplam öğünün dörtte birinden fazla olmamalı. Çorba, pide, pilav, tatlı ve meyve peş peşe yenilerek vücuda karbonhidrat yüklemesi yapılmamalı. Şekerli içecekler ve meyve suyundan kaçınılmalı. Yenilen öğünün yarısı salata veya sebze yemeği, dörtte biri protein ve dörtte biri karbonhidrat ağırlıklı olmalı. Sıvı kaybını önlemek için bol su tüketilmeli” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Diyabet HastalarıOruçSağlık
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