2018 Merkezi Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçe görüşmeleri yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye'nin üç terör örgütleri ile mücadele ettiğini söyleyerek, "Hedef Türkiye'dir, Türkiye'nin bütünlüğüdür. Ayrıca bu terör örgütlerini yönetenlerin aynı kaynak olduğu çok net biçimde görülmüştür. Bölücü terör örgütü, DEAŞ, FETÖ aynı güç tarafından desteklendiğini, finanse edildiğini biliyoruz Türkiye bu tehditleri karşı kendi güvenliğini sağlamak zorundadır" ifadelerini kullandı.

AİLE VE ÇOCUKLARI DESTEKLİYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da, milli enerji politikası kapsamında çalıştıklarını belirterek, son 2 yılda güneş ve rüzgar başta olmak üzere 7 bin megavata yakın yerli ve yenilenebilir kaynakları elektrik üretim santralini devreye aldıklarını ifade etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocukların aile ortamında yaşamalarının önemine değinerek, "Şu an 107 bin 127 çocuğumuzu ve ailelerini madden ve manevi olarak destekliyoruz. Bugün 5 bin 564 çocuğumuz koruyucu aile yanında yaşıyor ve sıcak bir yuvanın tadını çıkarıyor. Sadece 2017 yılında bin 53 çocuğumuzu koruyucu aileye kavuşturduk. Ülke genelinde koğuş tipi hizmet veren çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları dönemini tamamıyla kapadık. Buradaki çocuklarımızın tamamını ev tipi modelimizle buluşturduk. Korumamız altında bulunan 14 bin 32 çocuğumuz artık ev sıcaklığını hissederek daha özel bir bakımla yaşıyorlar" ifadelerinin kullandı.

DIŞ TİCARET HACMİMİZE İVME KAZANDIRDIK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017'de Türkiye merkezî yönetim vergi gelirlerinin yüzde 21,5'una tekabül eden 92 milyar 651 milyon TL'yi gümrükler aracılığıyla tahsil ettiklerini belirterek, "2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 74 bin 947 firma ihracat, 80 bin 458 firmamız da ithalat işlemi gerçekleştirdi. Bu dönemde toplam dış ticaret hacmimiz 354 milyar dolar oldu. Özellikle gümrüklerde ticareti kolaylaştırmak için birçok çalışmamız var. Gümrük işlemlerinde gerekli belgelerin kâğıt ortamından elektronik ortama aktarılması yönünde çalışmalarımız sürüyor ve bunda gerçekten büyük bir başarı sağladık. Geçmişe göre gümrüklerdeki iş ve işlem süreleri çok kısaldı ve Allah'a hamdolsun buradaki bugünkü görüşmelerde de görüldüğü gibi -muhalefette de veya diğer sektör paydaşlarında da- artık gümrük işlemleri bir sorun olmaktan çıktı, çok kolaylaştı ve basitleşti. Bununla beraber artan dış ticaret hacmimize bir ivme kazandırdık" ifadelerini kullandı.

TEK PENCERE SİSTEMİ

21 kurum ve kuruluşla Tek Pencere Sistemi hayata geçtiğini hatırlatan Tüfenkci, "118 belge artık tek bir noktadan elde edilebilir hâle geldi. Özellikle piyasa gözetimi ve denetimini de tek pencereyle entegre eder hâle getiriyoruz. Böylece piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda bir eşyayla ilgili olumsuzluk çıkması durumunda eşyanın gümrük beyannamesiyle bağlantı kurularak bu kapsamda diğer eşyalar hakkında da gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. Yine konteyner ve liman takip sistemlerini, Liman Tek Pencere Sistemini, yine veri değişimini -ki İran ve Gürcistan'la bu veri değişimlerine başladık- yine özellikle, ihracatçımıza büyük kolaylık sağlayan Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması'nı hayata geçirdik. Yetkilendirilmiş yükümlü nedir değerli arkadaşlar? Güvendiğimiz ihracat firmalarına 'Artık, gümrüklere gelmeden fabrikanızda bu işlemleri yapabilirsiniz' dedik ve yetkilendirdiğimiz insanlara güvendik, onlara bu yetkiyi verdik ve baktığımız zaman, bugün itibarıyla 201 tane yetkilendirilmiş yükümlü firmamız, şahsımız var. Baktığımız zaman, bu firmalar ihracatımızın yüzde 25'ini, ithalatımızın ise yüzde 29'unu gerçekleştirmiştir" şeklinde konuştu.

İHA