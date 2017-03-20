İnönü Üniversitesi Sosyal Bilgiler Topluluğunun düzenlediği bir program ile Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda bir konferans veren Diriliş Ertuğrul dizisinin tarih danışmanı Prof. Dr. Feridun M. Emecen, tartışılacak açıklamalar yaptı.

DİZİLER, TARİH MERAKINI UYANDIRIYOR

Kalabalık bir öğrenci topluluğuna hitap eden Emecen, “Türkiye’de tarihe karşı duyulan bir ilgi var. Bu biraz da diziler yoluyla halkın dikkatini vermesinden dolayıdır. Bundan aşağı yukarı 4-5 yıl önce belki biraz daha fazla geriye gittiğimizde bir başka tarihi dizi Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Bu vesileyle özellikle Osmanlı tarihine karşı olan ilgi, entellektüel ve popüler düzeyde olmasa da yayılmaya başladı. Bunun birçok örneklerini bugün piyasada bulunan kitaplarda ve televizyon programlarında rahatlıkla görüyoruz. Tabi ki insanın mazisi her zaman merak edilen bir husustur” dedi.

KAYNAK PROBLEMİ YAŞIYORUZ

Tarihin doğru anlatılmasının önemine değinen Prof. Dr. Emecen, “Tarihi doğru çizgiye çekmek lazım. Bu, bizim içerisinde bulunduğumuz toplumu anlamamıza yarar. Tarihi bilmezseniz zaten etrafınızda olanları, bitenleri anlamanız mümkün değildir. O yüzden doğru tarih algısını zihninize yerleştirmeniz lazım. Osmanlı tarihinin ilk devrelerine doğru indiğimizde acaba durum nasıldı? Osmanlı tarihinin başlangıcı olarak söylemem gereken şey, kaynak problemi yaşadığımızdır. Kaynak olmadan tarihçilik yapılmaz. Peki, ne zaman başladı bu tarih? Bu noktada bir Amerikalı tarihçi 1912 yılında bir kitap kaleme aldı. Orada çok açık şekilde Osmanlı Devletinin kuruluş meselelerini ele alarak aslında Osmanlıların Türkmen geleneğine dayanan bir devlet kurmadıklarını, daha ziyade bulundukları bölge itibariyle Bizans komşusu olması sebebiyle Bizans İmparatorluğu benzeri bir devlet olarak ortaya çıktığını ve bu sayede büyüdüğünü ileri sürdü. Bu tabiî ki Osmanlı tarihi açısında çok büyük bir tartışma olacaktır zaman içerisinde. Osmanlının kuruluş yıllarına ait tartışmalar özellikle 1930’lu yıllara geldiğinde daha da arttı. Alman asıllı İngiliz bir tarihçi bu defa Osmanlı Devletinin kuruluşuyla ilgili yazmış olduğu kitapta daha farklı bilgiler öne sürerek Osmanlı’nın aslında gazi bir devlet olarak ortaya çıktığını, devletin büyüme motivasyonu içerisinde gazanın önemli rolünü ortaya sürdü. İşte bugün Türk tarihçiliğinde Osmanlı Devletinin kuruluşu dendiği zaman akademik düzeyde de olsa tartışılmaksızın kabul gören görüş Fuat Köprülü’nün görüşüdür. Fuat Köprülü’den sonra bir daha kimse bu görüşe el atmadı. Fakat 1980’li yıllara doğru gelindiğinde bu defa özellikle Batı’da birkaç İngiliz tarihçi Osmanlı Devletinin ilk yıllarıyla alakalı konuları sorgulamaya başladılar. Sorgulamaya başladıkları zaman yeniden tartışma konusu ortaya çıktı. ‘Osmanlı gerçekten gaza politikalarıyla büyüyen bir devlet miydi?’, buradan hareket ettiler. Bugün hala bu tartışma devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

Bu anlamda Osmanlı’nın kuruluş döneminden bahsederek tarih tartışmalarını anlatan Emecen, Ertuğrul Gazi’den de bahsetti. Ertuğrul Gazi’nin dizide babasının isminin Süleyman Şah olduğunu ancak gerçek ismin Gündüz Alp olduğunu savunan Prof. Dr. Feridun M. Emecen bazı üniversite öğretim üyelerinin bu duruma itiraz ettiğini ve dizi yönetmenine ulaştıklarını da kaydetti. Emecen, dizide bir düzeltme yapılmadığını ifade etti.

Konferans sonunda, Prof. Dr. Feridun M. Emecen öğrencilerle fotoğraf çekti.



KAYA: YENİ MERAKLAR UYANDIRDI

Yapılan program ve Sosyal Bilgiler Topluluğu hakkında bilgiler veren Araştırma Görevlisi Fatih Kaya, “Sosyal Bilgiler Topluluğu; bölümümüzün tanıtımına katkıda bulunmak, öğrencilerimizin bilgi düzeyini arttırmak, hoca-öğrenci arasındaki iletişimi güçlendirmek, öğrencilerimizi ders dışı sosyal faaliyetlere katmak ve ‘Sosyal Bilgiler Topluluğu’na dair farkındalık oluşmasını sağlamak amacıyla yola çıkmış ve kısa zamanda öğrencilerimizin özverili çalışmalarıyla herkes tarafından saygıyla karşılanan bir topluluk haline gelmiştir. Ayrıca Topluluğumuzun bütün sosyal bilgiler öğrencileri doğal üyesidir.

‘Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ile alakalı Meseleler’ adlı konferansımızda Diriliş Ertuğrul dizisinin tarih danışmanı değerli hocamız Prof. Dr. Feridun Emecen'i, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilgiler Topluluğu olarak ağırladık. Değerli hocamız Prof. Dr. Feridun Emecen'in konferansına hem Sosyal Bilgiler Topluluğu üyeleri hem de üniversitemiz bünyesinde bulunan diğer alanlardan öğrencilerimiz tarafından yoğun bir ilgi vardı. Tarihin bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini açığa çıkaran, öğrencilerimizle Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna dair yeni meraklar uyandıran bir konferans oldu. Konuşmalarının ardından Sosyal Bilgiler Program Başkanı Prof. Dr. Mesut Aydın ve bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Dündar tarafından Emecen hocamıza hediyeler takdim edildi” ifadelerinde bulundu.

TÜRKAN YILDIZ